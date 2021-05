Estudo: Quase 40% da água potável no Brasil é desperdiçada

Um levantamento inédito do Instituto Trata Brasil, realizado com base em dados públicos do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento de 2019, revelou que 39,2% de toda a água potável captada é desperdiçada no Brasil. Assim, o volume de água que não chega à residência dos brasileiros equivale ao que é consumido por mais de 63 milhões de pessoas em um ano.

O índice de perda de água no país vem piorando desde 2015, quando o percentual de água tratada desperdiçada era de 36,7%. A região com as maiores perdas é o Norte, com Amapá, Amazonas e Roraima no topo da lista.

Em comparação com outros noves países da América Latina, o Brasil ocupa a quinta posição em relação ao desperdício de água potável. O melhor colocado é o Chile.

De acordo com o Instituto Trata Brasil, se o país conseguisse reduzir as perdas de água, poderia haver um benefício financeiro de mais de 27 milhões de reais até o ano de 2034. Para isso, seria preciso investir na eficiência do saneamento, comprar materiais de qualidade para aplicar nas redes de água e combater com mais eficácia os furtos de água.