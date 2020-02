Estudo prova que cachorros detectam doenças em frutas

De acordo com um estudo publicado na segunda-feira (3) no periódico científico Proceedings of the National Academy of Sciences, a melhor solução para uma das doenças mais comuns em frutas cítricas é a ação de cães farejadores. A pesquisa foi organizada pelo Departamento de Agricultura dos EUA.

A doença, conhecida como greening, faz com que as folhas de limões, laranjas e tangerinas fiquem amareladas e frágeis, podendo se espalhar por todo um pomar. Ela é transmitida por insetos, que carregam as bactérias causadoras da doença.

Até agora, a melhor saída para frutas com greening é a eliminação das árvores doentes antes que a bactéria seja disseminada pela plantação. A identificação rápida da doença é muito importante, uma vez que plantas infectadas podem dispersar as bactérias, sem apresentar sintomas visíveis ao olho humano.

No entanto, segundo o novo estudo, o Departamento de Agricultura descobriu que treinar cachorros para farejar a presença da bactéria causadora do greening pode ser um método mais eficaz. Quando testada em mais de mil árvores, a ideia teve 99% de sucesso.

Até agora, 19 cães foram treinados para esse fim. Os animais foram enviados à Califórnia e à Flórida, onde a doença causou uma queda de 70% nas laranjas cultivadas para virar suco e no mercado de frutas frescas, para ajudar nas plantações. Vale lembrar do impacto econômico dessas plantações: em 2006, a Flórida fornecia 67% das frutas cítricas cultivadas nos Estados Unidos.