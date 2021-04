Estudo: Por que gorilas batem no próprio peito?

Uma nova pesquisa procurou entender o motivo por trás do conhecido costume de gorilas de baterem no próprio peito. Publicado no periódico científico Scientific Reports, o estudo levou em conta observações dos hábitos de seis gorilas machos em um parque nacional de Ruanda.

A equipe usou lasers e câmeras para gravar 36 episódios do comportamento entre novembro de 2015 e julho de 2016. Posteriormente, os dados foram analisados e esmiuçados.

Como resultado, os cientistas notaram que a duração desses episódios, o número de batidas e seu ritmo não estavam associados ao tamanho do gorila. No entanto, foi observado que, quanto maior o primata, menor a frequência do som produzido por ele.

Assim, a pesquisa indica que bater no próprio peito é uma forma de um gorila anunciar seu próprio tamanho e se comparar com outros machos da área, atraindo fêmeas e evitando potenciais brigas. Dessa forma, se um primata pequeno pretende brigar com um outro indivíduo, mas ouve o som profundo de suas batidas e se julga menor do que ele, pode haver uma desistência que evita machucados e lesões desnecessários.