Estudo: Comer com os amigos pode levar a refeições menos saudáveis

Uma nova pesquisa revelou que a companhia que se tem durante uma refeição pode afetar os alimentos escolhidos. O estudo foi publicado na revista científica Nature Human Behaviour no final do mês passado.

Os pesquisadores coletaram dados de mais de três milhões de situações em que pares de empregados do Massachusetts General Hospital, nos Estados Unidos, compraram comida juntos na cafeteria do local. Ao todo, cerca de seis mil pessoas foram abrangidas no estudo, realizado entre 2015 e 2016.

Como resultado, os coordenadores do estudo descobriram que, quanto menor o tempo entre a compra de um indivíduo e de seu companheiro, maior era a probabilidade de que eles comprassem o mesmo tipo de comida (saudável ou não). Além disso, se um deles adquirisse um alimento nutritivo, maior era a chance de que o outro também o fizesse.

Assim, concluiu-se que tendemos a imitar as escolhas alimentares de quem nos acompanha durante as refeições, sobretudo se essa pessoa é alguém com que se passa bastante tempo. Outros estudos corroboram a descoberta, apontando, por exemplo, para a “contagiabilidade” de doenças como a obesidade dentro de grupos de amigos.