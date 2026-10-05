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Ciência

Estrelas anãs devoram, aos poucos, os astros que as acompanham

Dois estudos na 'Nature Astronomy' revelam comportamento canibal de objetos cósmicos

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 14h10 | Atualizado em 6 out 2026, 09h40
Uma estrela vermelha brilhante e esférica, com superfície texturizada, ejetando um fluxo de matéria incandescente para um objeto menor, oval e listrado, no espaço escuro com estrelas distantes
Representação artística de ZTF J0440+2325, uma anã marrom (à direita) e uma anã vermelha (à esquerda) que orbitam uma à outra a cada 86,65 minutos - (Aaron Householder/Reprodução)
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Estrelas anãs podem consumir, de forma gradual e estável, os objetos que giram ao seu redor, num processo que se estende por milhões de anos. É o que mostram dois estudos publicados na revista Nature Astronomy por equipes internacionais, com base em dados de telescópios terrestres e espaciais. Em um dos casos, uma anã vermelha acumula matéria de uma anã marrom. No outro, uma anã branca absorve a atmosfera de um candidato a planeta gigante de segunda geração.

No primeiro trabalho, liderado por Aaron Householder, os pesquisadores usaram dados do Zwicky Transient Facility (ZTF) para identificar o sistema binário ZTF J0440+2325. Nele, uma anã marrom, objeto grande demais para ser planeta e pequeno demais para brilhar como estrela, completa uma órbita em torno de uma anã vermelha, astro pequeno e frio, a cada 86,65 minutos. Medições simultâneas de luz em cinco comprimentos de onda registraram uma variação acentuada de cor e um ponto quente na superfície da anã vermelha.

A modelagem indica que a matéria flui de modo direto e contínuo da anã marrom e se choca com a superfície da estrela, o que explica o ponto quente. Segundo os autores, essa transferência pode ser dinamicamente estável por pelo menos 10 milhões de anos, e talvez por bilhões, em vez de provocar a destruição rápida do corpo menor. A equipe também apontou um segundo candidato, o ZTF J1444+4820, parte de um sistema triplo, com período orbital de 67,16 minutos.

O segundo estudo, do grupo de Jamie Williams, reanalisou espectros no ultravioleta e medições de brilho da anã branca jovem HS 0209+0832, obtidos por observatórios como o Hubble e o satélite TESS. As anãs brancas são o núcleo remanescente de estrelas que esgotaram seu combustível. A atmosfera desta tem uma composição incomum: muito zinco, cobre e nióbio, elementos mais pesados que o ferro, sendo o nióbio detectado pela primeira vez numa anã branca. Em contrapartida, há pouco silício e nenhum ferro. Os dados do TESS registraram ainda uma variação de brilho com período de 4,399 dias, compatível com a presença de um planeta gigante em órbita próxima.

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Para os autores, a abundância de nióbio e de outros elementos formados por captura lenta de nêutrons indica que o planeta nasceu dos gases lançados pela própria estrela quando ela passou pela fase de gigante. Hoje, a atração gravitacional e a radiação da anã branca evaporam a atmosfera desse planeta de segunda geração, e os gases acabam servindo de alimento à estrela.

As descobertas ampliam a compreensão sobre a evolução de sistemas estelares de baixa massa e sugerem a existência de uma nova subcategoria de planetas de segunda geração em torno de anãs brancas. Novas modelagens teóricas e grandes levantamentos do céu devem ajudar a esclarecer com que frequência essas interações ocorrem e como se formam.

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