Elogios funcionam melhor em sala de aula do que broncas

Um artigo publicado na quarta-feira (29) no periódico científico Education Psychology constatou que, para melhorar o desempenho das crianças na sala de aula, é muito mais eficiente elogiar do que reprimi-las. O estudo foi feito nos Estados Unidos e contou com a participação de mais de 2 500 crianças.

Ao longo do trabalho, dezenove salas de aula foram analisadas pelos especialistas, em três anos de pesquisa. Os pesquisadores eram da Universidade Brigham Young (EUA).

Nos três estados norte-americanos avaliados, os jovens estudados tinham entre 5 e 12 anos de idade. Segundo os resultados do estudo, as crianças focavam nas tarefas passadas por 20% a 30% mais tempo quando eram encorajadas pelo professor em comparação ao seu desempenho quando levavam broncas.

De acordo com os pesquisadores envolvidos na pesquisa, quanto mais um comportamento é reforçado, mais ele aumenta. Assim, quando o aluno é elogiado por responder ao professor ou pedir ajuda adequadamente, por exemplo, pode-se argumentar que é provável que esse tipo de comportamento se mantenha, o que ajudará no aprendizado em sala de aula.