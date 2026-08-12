Eclipse solar total: veja as principais imagens do fenômeno

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O Hemisfério Norte testemunhou um espetacular eclipse solar total nesta quarta-feira, 12. A Lua se alinhou perfeitamente entre a Terra e o Sol, encobrindo o astro por cerca de 2 minutos. Milhares saíram às ruas em países como Espanha e Groenlândia para observar o raro fenômeno com óculos especiais.

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O mundo pôde observar nesta quarta-feira, 12, um eclipse solar total nos países do Hemisfério Norte. O fenômeno acontece quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, o que cobre o astro por completo, a depender da região do planeta em que se observa. O período de cobertura total do eclipse durou cerca de 2 minutos. Em países da Europa, diversos grupos saíram às ruas para observar o fenômeno com óculos especiais.

Foi possível observar o eclipse em sua totalidade na Groenlândia, Islândia, Espanha, Rússia e uma região de Portugal. Outras áreas como o restante da Europa, a África e América do Norte, o fenômeno apareceu de forma parcial.

Veja abaixo as principais imagens do fenômeno

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Como funciona

O eclipse solar total é um fenômeno que ocorre quando a Lua se alinha de forma perfeita entre o planeta e o Sol. Durante um curto período, o satélite se posiciona no ângulo correto e consegue cobrir o astro por completo para quem observa o céu da Terra. A Nasa e o Observatório Nacional fizeram transmissões ao vivo para acompanhar a situação.

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