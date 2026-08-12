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Ciência

Eclipse solar total: veja as principais imagens do fenômeno

Cobertura completa do Sol pela Lua durou cerca de 2 minutos

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 ago 2026, 16h36 | Atualizado em 13 ago 2026, 10h33
Eclipse solar total com o disco escuro da Lua cobrindo o Sol, revelando a coroa solar brilhante em tons de laranja e amarelo, em um céu noturno
Momento de sobreposição da Lua por cima do Sol (Lorena Sopena/Europa Press/Getty Images)
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O mundo pôde observar nesta quarta-feira, 12, um eclipse solar total nos países do Hemisfério Norte. O fenômeno acontece quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, o que cobre o astro por completo, a depender da região do planeta em que se observa. O período de cobertura total do eclipse durou cerca de 2 minutos. Em países da Europa, diversos grupos saíram às ruas para observar o fenômeno com óculos especiais. 

Foi possível observar o eclipse em sua totalidade na Groenlândia, Islândia, Espanha, Rússia e uma região de Portugal. Outras áreas como o restante da Europa, a África e América do Norte, o fenômeno apareceu de forma parcial. 

Veja abaixo as principais imagens do fenômeno

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Eclipse solar parcial, com o Sol em formato de crescente laranja-avermelhado, visível contra o céu escuro pontilhado por pequenas estrelas
Fenômeno observado a a partir de Segur de Calafell, na Espanha (Eric Alonso/Getty Images)
Silhuetas de pessoas observando um eclipse solar parcial, com o sol em formato de crescente brilhante no céu escuro, emitindo raios de luz
Pessoas na Alemanha observando o eclipse (Boris Roessler/picture alliance/Getty Images)
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Multidão de pessoas diversas em um evento ao ar livre, com o Monumento Nacional da Escócia à esquerda e o Monumento a Nelson à direita, sob céu nublado
Em Edimburgo, um grande grupo apareceu em Calton Hill para observar o fenômeno (Jane Barlow/PA Images/Getty Images)
Mulher e menino usam óculos especiais para observar um eclipse solar, sentados em uma colina gramada com uma multidão ao fundo
Ainda em Edimburgo, o gigantesco grupo que se formou para a observação (Jane Barlow/PA Images/Getty Images)
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Um barco escuro, com um grupo de pessoas sentadas, navega em águas calmas ao entardecer. O céu, em tons de azul escuro e laranja, exibe um eclipse solar anular, com um anel de luz dourada ao redor da lua.
Em Valencia, na Espanha, outro grupo observa de um barco o fenômeno (Jorge Gil/Europa Press/Getty Images)
Pessoas observam um eclipse solar usando óculos especiais e filtros em celulares. Uma mulher no centro bebe vinho enquanto segura um filtro.
No Reino Unido, o fenômeno desta quarta-feira foi a maior cobertura de um eclipse desde 1999 (Carl Recine/Getty Images)
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Como funciona

O eclipse solar total é um fenômeno que ocorre quando a Lua se alinha de forma perfeita entre o planeta e o Sol. Durante um curto período, o satélite se posiciona no ângulo correto e consegue cobrir o astro por completo para quem observa o céu da Terra. A Nasa e o Observatório Nacional fizeram transmissões ao vivo para acompanhar a situação.

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