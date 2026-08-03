Eclipse solar total escurecerá parte da Europa e do Ártico no dia 12

No fim da tarde do dia 12, um eclipse solar total varrerá regiões do Hemisfério Norte, projetando sombra sobre Groenlândia, Islândia, norte da Rússia, Portugal e Espanha. O fenômeno ocorre quando a Lua se interpõe entre a Terra e o Sol e encobre por completo o disco solar, escurecendo o céu por instantes em pleno dia. Será o primeiro eclipse solar total a cruzar o território continental espanhol em mais de um século, e a data ainda coincidirá com o pico da chuva de meteoros Perseidas e um alinhamento de planetas — reunindo três espetáculos celestes em uma mesma janela de dias.

A sombra da Lua nascerá sobre o Ártico e atingirá sua maior duração, 2 minutos e 18 segundos, sobre as águas do Atlântico Norte. Em solo, o ponto de escuridão mais prolongada ficará no penhasco de Látrabjarg, no extremo oeste da Islândia, onde a totalidade se estenderá por 2 minutos e 13 segundos. Já na região de León, na Espanha, moradores e turistas poderão testemunhar cerca de 1 minuto e 45 segundos de escuridão total — um raro eclipse observado próximo ao horizonte, pouco antes do pôr do sol.

O clima será decisivo para quem planeja acompanhar o fenômeno a céu aberto. Segundo o meteorologista Jay Anderson, o fiorde de Scoresbysund, na Groenlândia, funciona como um microclima raramente nublado, com mais de 70% de chance de céu limpo no dia do eclipse. Na Espanha, a meseta de Castilla y León também desponta entre as regiões mais promissoras, embora o relevo local eleve o risco de nuvens convectivas se formarem repentinamente ao fim da tarde, o que pode comprometer a visibilidade em poucos minutos.

O evento mobilizará grandes agências espaciais. A Nasa transmitirá o eclipse ao vivo a partir das 13h15 e lançará balões científicos na Islândia e na Espanha para monitorar as reações da atmosfera terrestre durante a passagem da sombra lunar. A Agência Espacial Europeia (ESA) promoverá um evento público em León e fará cobertura a partir do Observatório Astrofísico de Javalambre.

Continua após a publicidade

Apesar do fascínio que desperta, autoridades de saúde reforçam os riscos de observar o Sol sem proteção adequada. A exposição direta pode causar retinopatia solar, uma lesão ocular permanente e sem cura. Fora dos breves instantes de totalidade, a observação segura exige óculos com certificação internacional ISO 12312-2, já que óculos de sol comuns não bloqueiam a radiação solar de forma eficaz. O Instituto de Astrofísica das Ilhas Canárias alerta que até mesmo a pequena fração do Sol que permanece visível durante o eclipse parcial emite radiação suficiente para destruir de forma definitiva as células fotossensíveis dos olhos.

Quem estiver fora da faixa de totalidade — ou for surpreendido por nuvens — poderá acompanhar o eclipse pelos canais oficiais da NASA e da ESA na internet. Para a Espanha, o evento de agosto marca apenas o início de um ciclo raro: o país voltará a receber a sombra da Lua em agosto de 2027 e em janeiro de 2028, consolidando os próximos anos como um período excepcional para a observação de eclipses solares em seu território.