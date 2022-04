Eclipse solar abre temporada de observações astronômicas

Está aberta a temporada 2022 de observação de grandes fenômenos astronômicos naturais. Neste sábado, 30, ocorrerá o primeiro eclipse solar do ano. De tipo parcial, deve mostrar a Lua cobrindo mais da metade do Sol. O ápice será às 17h40, horário de Brasília. Mas os observadores brasileiros não conseguirão vê-lo em sua plenitude.

De acordo com especialistas, o fenômeno celeste será completamente visível no sudeste do Oceano Pacífico e extremo sul da América Latina, principalmente na Argentina, Uruguai, Chile e Bolívia. No Brasil, dependendo das temperatura e da visibilidade, será possível observar a Lua ao lado do Sol. Em algumas regiões perto da fronteira argentina talvez seja possível testemunhar melhor a ocorrência.

Eclipses solares acontecem quando, do ponto de vista da Terra, a Lua parece bloquear a luz do Sol. Em geral, esses fenômenos se passam durante a fase de Lua nova.

“Infelizmente, nas grandes cidades brasileiras, não será possível acompanhar a Lua obscurecendo parte da luz do Sol”, diz Cássio Barbosa, astrofísico da Fundação Educacional Inaciana (FEI). “Mas, se houver condições de visibilidade no dia e for feito o uso de filtros apropriados, será possível ver a Lua cobrindo marginalmente o Sol e os corpos celestes mais próximos, algo que pode ser interessante também.”

Haverá outros três eclipses ao longo de 2022, sendo dois lunares totais, um deles no dia 16 maio e outro em 8 de novembro, e mais um solar parcial, em 25 de outubro. “Para o próximo, que será visível do Brasil, não será necessário nenhum tipo de equipamento especial: um bom binóculo é o suficiente”, diz o professor Barbosa.

