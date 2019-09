É possível rejuvenescer alguns anos, aponta estudo

Um estudo sugeriu pela primeira vez que pode ser possível diminuir a idade biológica de uma pessoa. O artigo foi veiculado na última edição do periódico científico Nature.

A chamada idade biológica (que pode ser igual, maior ou menor do que o número de anos que o indivíduo de fato viveu) aponta a saúde do corpo e os anos que ele aparenta, de acordo apenas com o estado físico.

A pesquisa foi feita na Califórnia e contou com a participação de nove pessoas. Cada uma delas passou a ingerir diariamente três remédios comuns: um hormônio de crescimento e dois medicamentos para diabetes.

Como resultado, os indivíduos perderam, em média, 2,5 anos de sua idade biológica, medidos por meio de análises de seus genomas. Além disso, os sistemas imunológicos apresentaram sinais de rejuvenescimento, o que pode ser muito útil para futuros tratamentos de doenças degenerativas, e até mesmo de câncer.

Depois de muitos exames foi constatado que grande parte do timo (glândula muito importante para a defesa do corpo) dos participantes havia sido regenerada, o que pode ajudar no combate de infecções, por exemplo. Ademais, a contagem de hemácias (células vermelhas) do sangue estava bem maior. Ambos indicadores são ótimos sinais de saúde.

A conclusão foi uma surpresa para os cientistas, que não imaginavam ser possível reverter o relógio biológico de um ser humano. No entanto, como o número de participantes do estudo é muito reduzido, fica difícil fazer afirmações muito promissoras, reconhecem os pesquisadores. Como de costume no campo científico, será preciso repetir os estudos para se chegar a conclusões mais definitivas.