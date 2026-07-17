Descubra data e onde será possível ver o próximo eclipse total do Sol

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Um espetáculo cósmico se aproxima! Em 12 de agosto, um raro eclipse solar total poderá ser visto em partes da Groenlândia, Islândia, Rússia, Espanha e Portugal. Descubra como este fenômeno acontece, sua duração e, crucialmente, os cuidados essenciais para observá-lo com segurança, segundo a NASA. Infelizmente, o Brasil não terá visibilidade.

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No dia 12 de agosto, partes do planeta Terra poderão observar o fenômeno do eclipse solar total. De acordo com informações da agência espacial americana, a Nasa, ele poderá ser observado principalmente de partes da Groenlândia, Islândia, partes da Rússia, Espanha e uma seção menor de Portugal. Infelizmente, não será possível avistá-lo no Brasil.

Um eclipse solar total ocorre quando a Lua passa pela frente do Sol, de forma a cobri-lo por completo. Ainda assim, apenas quem estiver na direção do centro da sombra da Lua na Terra poderá observar um eclipse total. Quem estiver em outras regiões, só conseguirá ver um eclipse solar parcial, quando a Lua passa em frente à estrela mas não a cobre por completo.

De acordo com a Nasa, o fenômeno não deve durar mais que dois minutos e meio. É apenas durante esse período, quando a Lua realmente cobrir por completo o Sol, que espectadores podem olhar em direção aos astros para observar o fenômeno. Fazê-lo em outro momento, antes do Sol estar completamente coberto, pode ser prejudicial para a visão dos espectadores.