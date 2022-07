De volta para casa: Ubirajara será devolvido ao Brasil

Ubirajara vai voltar para casa. Autoridades alemãs confirmaram que o fóssil do pequeno dinossauro vai ser devolvido ao Brasil, colocando um ponto final a uma saga que dura cerca de dois anos. “Temos uma postura clara”, disse à revista Science Theresia Bauer, chefe do Ministério da Ciência, Pesquisa e Artes do estado alemão de Baden-Württemberg. “Se houver objetos nas coleções de nossos museus que foram adquiridos sob condições legal ou eticamente inaceitáveis, nós os devolveremos.”

O exemplar estava no Museu Estadual de História Natural de Karlsruhe (SMNK) na Alemanha, aparentemente sem licenças de exportação legítimas ou documentação clara de sua aquisição. Tudo começou em dezembro de 2020, quando um estudo foi publicado no periódico científico Cretaceous Research, no qual pesquisadores europeus, sem universidades brasileiras envolvidas, anunciaram a descoberta do novo espécime, cujo nome completo é Ubirajara jubatus.

Logo, uma polêmica se instalou. Nas redes sociais, a hashtag #UbirajaraBelongsToBR (Ubirajara pertence ao Brasil) foi compartilhada incessantemente. A campanha mobilizou cientistas brasileiros e estrangeiros, indignados com a desfaçatez dos paleontólogos europeus que assinaram o estudo. A revista só tiraria o artigo do ar em setembro de 2021.

O fóssil com nome indígena – em tupi significa “mestre da lança” – fazia parte de um conjunto encontrado na Bacia do Araripe, no Nordeste do Brasil. O pequeno dinossauro viveu na região cerca de 120 milhões de anos atrás e é o primeiro de sua espécie encontrado no Hemisfério Sul. Caracteriza-se por espetos que parecem lanças – daí o nome – saindo da base do pescoço e pela penugem que cobre o corpo. Em 1995, foi expatriado, ainda não se sabe sob quais circunstâncias e seu destino final foi a Alemanha. Agora, ele está de volta.

