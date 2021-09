Datafolha: Problemas psicológicos afetam 44% dos brasileiros na pandemia

Uma nova pesquisa do Datafolha, realizada em agosto, revelou que pouco mais de quatro em cada dez brasileiros tiveram sintomas de ansiedade ou depressão durante a pandemia. O levantamento contou com a participação de 2 055 pessoas em 129 municípios de todas a região do país.

Os mais afetados foram as mulheres (53%), jovens entre 16 e 24 anos (56%), indivíduos economicamente ativos (48%), pessoas com alta escolaridade (57%) e aqueles sem filhos (51%). Além disso, 28% apontaram que tiveram diagnóstico de depressão ou outra doença relacionada à saúde mental durante a pandemia de Covid-19, enquanto 46% afirmaram que algum familiar ou amigos próximos tiveram depressão nesse período.

O estudo faz parte da campanha “Bem Me Quer, Bem Me Quero: O diálogo sobre depressão e ansiedade pode salvar vidas”, realizada pela Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos e pela Viatris, empresa global de saúde, para o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio.

Outra conclusão do levantamento foi a de que a conscientização dos brasileiros sobre a depressão não é suficiente. Um em cada dez entrevistados afirmou que não soube agir diante de um conhecido deprimido. A dificuldade de lidar com a situação é ainda maior entre homens e indivíduos que não são economicamente ativos.

A pesquisa indicou também que, entre aqueles que passaram por ansiedade ou depressão durante a pandemia, 14% não tinha ninguém para dar suporte, embora 96% concordassem que a rede de apoio favorece a recuperação.