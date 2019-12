Conheça o ponto mais profundo da Terra

O ponto mais profundo da Terra continental acaba de ser identificado na porção leste da Antártica, debaixo da geleira Denman. Trata-se de um cânion cheio de gelo que alcança os 3,5 quilômetros de profundidade abaixo do nível do mar.

Mais profundo do que isso, apenas as fossas oceânicas. Já em terra exposta, o ponto mais longe da superfície fica a apenas 413 metros do nível do mar, na costa do Mar Morto, na Ásia.

A descoberta foi revelada na semana passada, junto com a publicação de um remodelado mapa da Antártica, na revista científica Nature Geoscience. A equipe responsável pelo estudo, formada por cientistas de diversos países, afirma que o mapa é o mais detalhado já feito do continente.

A importância do artigo está no fato de que as minúcias ilustradas podem ser fundamentais para pesquisas e trabalhos que busquem prever as mudanças vindouras na região antártica. Agora, com base no mapa, poderão ser feitos modelos detalhados e em 3D da região, o que representa um grande avanço no estudo da área.

A geleira Denman mede 20 quilômetros de largura e flutua em direção ao oceano. Embora muitas tentativas de investigá-la tenham sido feitas no passado, a tecnologia não permitia que se observasse a profundidade do cânion na geleira.