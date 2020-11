Concurso tenta determinar qual cachorro é o mais inteligente

Uma competição entre cachorros iniciada no último dia 11 na Hungria tem apenas um objetivo: determinar qual deles é o mais inteligente. Entre os concorrentes, estão animais que sabem distinguir entre dezenas de palavras.

O concurso será transmitido online até o dia 16 de dezembro, e pode ser acessado neste link. Somente seis competidores participam da empreitada, todos eles da raça border collie. Os participantes vêm do Brasil, da Hungria, da Espanha, dos EUA e da Holanda.

O debate sobre qual canino é o mais esperto vem de longa data. De forma geral, as raças poodle e border collie costumam ser colocadas no topo da tabela. Há relatos, por exemplo, de um border collie chamado Chaser que conhecia cerca de mil substantivos. Ainda assim, nenhum consenso absoluto foi formado acerca da polêmica.

Serão duas as etapas do concurso. Na primeira, os cães terão uma semana para aprender o nome de seis brinquedos diferentes. Na segunda, doze palavras deverão ser aprendidas pelos animais.

Para quem achar que tem um cãozinho inteligente em casa, basta inscrevê-lo no site. De acordo com os responsáveis pela iniciativa, são desejáveis os cachorros que souberem o nome de mais de dez objetos. De acordo com os organizadores da competição, a intenção é atrair o maior número possível de cães para estudo.