Como observar a superlua azul de agosto

A Lua atingirá sua fase cheia nesta segunda-feira, 19, às 15h26, no horário de Brasília. Ele parecerá maior e mais brilhante do que o usual porque esta será uma superlua — a primeira de quatro seguidas. A melhor visualização para quem está no hemisfério sul será a partir do entardecer.

Essa Lua também será chamada de “azul”, mas isso não significa que será possível observar qualquer alteração na sua coloração aparente. A origem do termo não é bem conhecida, mas ocorre pelo menos desde o século XIV e tem a ver com as estações astronômicas. Esses ciclos sazonais se baseiam na posição da Terra em relação ao Sol. A terceira Lua Cheia dentro de uma determinada estação é chamada de azul.

O que é uma superlua?

A distância média entre a Lua e a Terra é de 384.400 quilômetros, mas a distância real varia ao longo do ano. Quanto mais próximo nosso satélite natural chega do planeta, maior e mais brilhante ele parece no céu. As Luas cheias que chegam mais perto da Terra são chamadas de superluas.

Esse tipo aparece no céu 7% maior e 16% mais brilhantes do que as comuns. Isso ocorre quando uma Lua cheia está a pelo menos 90% do ponto de maior aproximação à Terra. Na terça-feira, 20, um ponto brilhante perto da Lua é Saturno. Em 21 de agosto, o disco lunar passará à frente do planeta, ocultando-o para observadores na América Latina, África e Europa.

A Lua Cheia de agosto surgirá acima do horizonte leste ao pôr do sol e se porá no oeste pouco antes do amanhecer. Em qualquer noite de 18 a 20 de agosto, basta para olhar para cima e ver um disco lunar redondo.

O termo “superlua” foi cunhado pelo astrólogo Richard Nolle em 1979 como uma Lua nova ou cheia que ocorre quando a Lua está a 90% de sua aproximação mais próxima da Terra. Como não vemos realmente Luas novas, o que chamou a atenção do público foram as superluas cheias, pois são as maiores e mais brilhantes Luas cheias do ano. Esta será a primeira de quatro superluas consecutivas este ano (com as Luas cheias em setembro e outubro praticamente empatadas como as mais próximas do ano).