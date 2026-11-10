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Ciência

Como é o anúncio de emprego da Nasa para quem sonha em ir à Lua

Remuneração chega a 164 mil dólares por ano, mas candidatura exige cidadania americana e formação avançada

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 10h07 | Atualizado em 10 nov 2026, 10h42
Foto dos quatro tripulantes da espaçonave Orion, já no espaço.
Os membros da tripulação da missão Artemis II dentro da espaçonave Orion. Eles contornaram a Lua em abril de 2026, na primeira jornada desse tipo realizada por seres humanos em mais de meio século. (Nasa/AFP)
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A NASA abriu inscrições para selecionar sua próxima turma de astronautas, que poderá integrar as futuras expedições do programa Artemis, de exploração da Lua, e ajudar a preparar o caminho para viagens tripuladas a Marte. O anúncio foi publicado no sábado, 7, e as candidaturas podem ser enviadas até 3 de dezembro de 2026.

A oportunidade grandiosa não é aberta a qualquer interessado: um dos requisitos básicos é ter cidadania americana. Além disso, os candidatos precisam possuir mestrado em uma área de ciência, tecnologia, engenharia ou matemática (STEM) – como engenharia, ciências biológicas, ciências físicas, matemática ou computação. A exigência acadêmica também pode ser cumprida por quem tenha cursado ao menos dois anos de doutorado em uma área técnica relacionada, possua determinadas formações médicas ou tenha concluído uma escola reconhecida de pilotos de teste.

A experiência profissional também conta: é necessário comprovar pelo menos três anos de atuação relacionada à formação acadêmica, depois da conclusão do curso. Para pilotos, há critérios específicos de horas de voo, que variam conforme o tipo de aeronave. Os candidatos ainda precisam passar por um exame médico voltado a missões espaciais de longa duração e demonstrar capacidade de liderança, comunicação e trabalho em equipe. 

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A última seleção da NASA foi aberta em 2024 e recebeu mais de 8 mil inscrições. Apenas dez pessoas foram escolhidas para a turma anunciada em setembro de 2025. Atualmente, a agência conta com 32 astronautas ativos.

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Como funciona a seleção

Depois do encerramento das inscrições, a NASA analisará os currículos e um grupo reduzido será convidado para entrevistas e avaliações no Centro Espacial Johnson, em Houston, no Texas. Parte dos entrevistados será chamada para uma segunda rodada, que definirá os novos integrantes do corpo de astronautas. A agência espera anunciar os selecionados no fim de 2027. O salário anual divulgado pela NASA é de US$ 164,34 mil (cerca de R$ 912,6 mil).

Os aprovados terão pela frente um treinamento de aproximadamente dois anos, que inclui atividades como caminhadas espaciais, operação de aeronaves de alto desempenho, uso de braços robóticos e estudos de geologia lunar. A formação prepara os profissionais para diferentes tipos de missão, mas não significa que todos serão enviados ao espaço ou que terão necessariamente a oportunidade de pisar na Lua.

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