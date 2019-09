Como a polarização política afeta o corpo e a mente

Um novo estudo, organizado pela Universidade de Nebraska-Lincoln (EUA) e publicado ontem (25), buscou dimensionar o impacto da polarização política no psicológico dos norte-americanos. Veiculada no periódico científico PLOS ONE, a pesquisa, de acordo com os cientistas responsáveis, indica um grave problema de saúde pública.

Cerca de 40% dos 800 entrevistados afirmou que a atual situação política os estressa, enquanto 20% relatou sofrer de insônia por causa do assunto. Além disso, um quinto dos participantes do estudo contou que perdeu amizades por causa de discussões políticas.

Um dos achados mais preocupantes, segundo os pesquisadores, foi o seguinte: 4% dos indivíduos que responderam ao estudo contaram já ter tido pensamentos suicidas por causa da política. Aplicado à totalidade dos norte-americanos, esse número equivaleria a 10 milhões de pessoas.

A pesquisa levou em conta relatos de 800 norte-americanos, coletados ao longo de cinco dias de março de 2017. O questionário possuía 32 questões divididas em quatro categorias: saúde física, saúde mental, custos ligados ao estilo de vida e comportamentos dos quais a pessoa se arrependeu. Mais de 11% dos entrevistados afirmou que teve a saúde corporal negativamente afetada pela polarização política.