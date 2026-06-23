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Ciência

Cometa interestelar pode ser o corpo mais antigo já observado dentro do Sistema Solar

Pesquisa publicada na revista Nature analisou as características químicas do corpo de 12 bilhões de anos

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 18h30 | Atualizado em 24 jun 2026, 10h12
Cometa azul brilhante com cauda difusa, cercado por múltiplos traços de estrelas brancas em um fundo escuro do espaço
 (David Jewitt (UCLA)/Nasa/Reprodução)
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Cometa interestelar pode ser o corpo mais antigo já observado dentro do Sistema Solar Priorize VEJA no Google

Em 2025, um objeto à época não identificado foi observado de passagem perto do Sol. Agora, um estudo recente publicado na revista Nature mostra que a aparição era um cometa, e esse corpo estelar pode ser o mais antigo já observado dentro do Sistema Solar. 

Observado por meio da junção das capacidades do Telescópio James Webb e o Observatório Alma, no Chile, a luz emitida pelo cometa nomeado 3I/Atlas chamou atenção à época e até angariou teorias da conspiração de que ele seria uma nave alienígena, ideia negada pela Nasa. 

Na realidade, o 3I/Atlas trata-se de um dos possíveis objetos mais antigos a passar pelo Sistema Solar, além do terceiro único corpo de fora do sistema a visitá-lo e ser observado pela humanidade. Através da análise química de seus isótopos, os pesquisadores da Nasa e da Agência Espacial Europeia conseguiram identificar uma série de características sobre o corpo celeste. 

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A análise revelou uma composição química “nunca antes vista em qualquer corpo do sistema solar”, de acordo com o estudo. O cometa tem dez vezes mais deutério, isótopo do hidrogênio encontrado com frequência em água pesada, versão mais densa e quimicamente diferenciada do líquido. Martin Cordiner, autor principal do estudo, explica que essa abundância de deutério ocorre apenas em ambientes de frio extremo. O cometa, por sua vez, acaba por ser um dos também objetos mais frios já vistos. Segundo o estudo, ele foi formado em um ambiente de -243ºC. 

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Sua idade também impressiona. A pesquisa identificou que o corpo celeste muito provavelmente foi formado há cerca de 12 bilhões de anos, o que contrasta com a idade relativamente jovem do Sistema Solar em que reside a Terra: 4,5 bilhões de anos. De acordo com o estudo, o Atlas pode ter “nascido” durante um período conhecido como “meio-dia cósmico”, quando diversas estrelas antigas observadas também se formaram. 

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Os outros objetos celestes de fora do Sistema Solar que passaram pelo nosso espaço foram o 1I/’Oumuamua, observado em 2017, e o 2I/Borisov, visto em 2019. Ainda assim, eles não ficaram à mostra o suficiente para garantir a possibilidade de estudar seus isótopos. 

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