Cientistas descobrem 140 mil vírus que vivem dentro de nós

No último dia 18, foi publicado no periódico científico Cell um estudo em que cientistas relatam a descoberta de mais de 140 mil vírus que habitam o sistema digestório humano. Mais da metade desse número nunca foi estudada.

Os pesquisadores analisaram mais de 28 mil amostras coletadas por todo o planeta e constataram que o número e a diversidade dos vírus encontrados eram surpreendentemente vastos. Todas as espécies analisadas foram então catalogadas e investigadas pelos cientistas. Mais de 50% dos vírus encontrados possuíam DNA como material genético — diferentemente de vírus como o SARS-CoV-2 ou o zika, que têm RNA.

Grande parte desses vírus são bacteriófagos, ou seja, infectam bactérias. Como há muitas bactérias nos nossos intestinos, entender a forma segundo a qual esses vírus as afetam pode ser essencial para a saúde pública.

Agora, o objetivo dos pesquisadores é entender a fundo como a presença desses vírus afeta o funcionamento do organismo humano e a vida das bactérias que vivem no nosso trato digestório. Esse tipo de análise pode culminar não só em um crescimento do catálogo viral que compilamos até hoje, mas também no desenvolvimento de tratamentos para determinadas doenças.