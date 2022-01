Cientistas chineses afirmam ter encontrado água líquida na Lua

Em outubro de 2020, a Nasa anunciou a descoberta de água na Lua. Agora, cientistas chineses afirmam ter detectado a substância sob a superfície lunar na primeira missão de coleta de amostras da Lua já realizada desde 1976. É a primeira vez em que água líquida é encontrada no satélite a partir de amostras lunares (até agora, outras pesquisas haviam sido feitas remotamente).

O artigo que relata a descoberta foi publicado no periódico científico Science Advances e conta com a colaboração de pesquisadores da China e dos Estados Unidos. De acordo com uma declaração de dos autores ao jornal South China Morning Post, trata-se da primeira oportunidade de registrar sinais de água de perto e em alta resolução no satélite natural terrestre.

O estudo se deu com base na análise de amostras de rochas e poeira coletadas pela sonda Chang’e-5, lançada ao espaço em 2020. A água líquida foi encontrada no material recolhido na proporção de 120 partes por milhão no solo e 180 partes por milhão nas rochas.

Por enquanto, cerca de dois quilos de compostos e substâncias foram coletados da Lua pela sonda chinesa. Espera-se que, com as próximas levas, ainda mais descobertas possam ser feitas.