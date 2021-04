Cidade egípcia de 3 mil anos é descoberta quase intacta

Um grupo de arqueólogos acaba de revelar a descoberta da maior cidade antiga já encontrada no Egito, datando de aproximadamente 3 mil anos atrás. As estruturas foram achadas na porção oeste de Luxor, de acordo com os pesquisadores.

A cidade é dos tempos do reinado de Amenófis III, que governou o Egito entre 1391 e 1353 a.C. Tratava-se do maior assentamento administrativo e industrial da era do império egípcio, segundo os especialistas.

As diversas paredes do local medem cerca de 3 metros de altura, formando uma estrutura complexa. Dentro dos quartos, havia ferramentas do dia a dia, como potes de cerâmica, moldes para amuletos, recipientes para carregar carne e até anéis.

A equipe encontrou ainda uma espécie de padaria com fornos e cerâmicas específicas para armazenamento de comida. Segundo os arqueólogos, um número grande de trabalhadores e outros funcionários frequentava o local.

Foi descoberto ainda um esqueleto enterrado com os braços ao lado do tronco e uma corda amarrada em volta dos joelhos. Mais investigações serão conduzidas para melhor compreender o contexto em que funcionava a cidade e em que viviam seus habitantes.