Chuva de meteoros chegará ao seu pico no próximo domingo, 5

Desde meados de abril, a chuva de meteoros Eta Aquaridas está visível no céu noturno, mas espera-se que no próximo domingo, 5, ela atinja seu pico. Visibilidade deve ser favorecida pela Lua que estará entre as fases de minguante e nova, quando o brilho é menor.

Embora seja difícil prever a intensidade desses eventos, espera-se algo entre 30 e 60 meteoros por hora. Moradores do Brasil e de todo o hemisfério Sul são beneficiados, já que chuva ocorre na constelação de Aquário, que por aqui se localiza bem alto no céu. O melhor momento para ver o evento é logo antes do amanhecer, nos lugares mais escuros possíveis, visto que essa chuva em específico não costuma gerar meteoros muito brilhantes.

Halley

Chuvas de meteoro costumam ser provocadas por detritos espaciais que entram na atmosfera terrestre, o que faz com que entrem em combustão e gerem um rastro de luz popularmente conhecido como estrela cadente. Essa chuva em específico é causada por detritos do cometa Halley.

Esse cometa, visto a cada 76 anos, deixa detritos na sua rota sempre que se aproxima do Sol. Anualmente a Terra passar por meio desses resíduos, o que faz com que a chuva de meteoros ocorra.

Esse ano ela teve início entre 15 e 16 de abril e deve permanecer visível até 27 de Maio. A maior intensidade de cometar ocorre entre 1º e 10 de maio, mas os dias 5 e 6 são quanto a chuva atinge seu pico, com a maior quantidade de eventos.

Embora o número de cometas visíveis seja difícil de prever, especialistas esperam que esse ano a intensidade seja maior devido ao efeito provocado por Júpiter, que está relativamente próximo da Terra.

Outras chuvas em 2024

Delta Aquáridas

Também observada na Constelação de Aquário e bem visível no Hemisfério Sul, essa chuva ocorre entre 18 de julho e 21 de agosto, sem um pico muito notável. Espera-se algo entre 15 e 20 meteoros por hora, uma minoria deles capazes de deixar rastros no céu que persistem por uma ou duas horas após a passagem.

Perseidas

Com duração entre 14 de julho e 1º de setembro, espera-se que o pico ocorra em 12 de agosto e, no Brasil, serão mais visíveis nas regiões Norte e Nordeste, na Constelação Perseu.

Orióniadas

Essa é a chuva de melhor visibilidade no Brasil. Ela é causada por detritos deixados pelo cometa Halley e ocorre entre 26 de setembro e 22 de novembro, com o pico previsto para 20 de outubro. Esse evento é conhecido por estrelas cadentes rápidas, muito brilhantes e que podem deixar rastros persistentes.

Gemínidas

Com duração entre 19 de novembro e 24 de dezembro, essa é uma das chuvas de meteoro que podem ser vistas no Hemisfério Sul. Seu pico deve ocorrer entre 13 e 14 de dezembro, na Constelação de Gêmeos.

Essas não são as únicas chuvas de meteoros que vão ocorrer ao longo do ano. Quadrântidas e Líridas, no primeiro semestre, Dracónidas, Táuridas, Leónidas e Ursídeas, no segundo, também vão acontecer, mas a visibilidade no Hemisfério Sul é sensivelmente menor.