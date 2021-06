China planeja mandar missão tripulada a Marte em 2033

A China pretende enviar sua primeira missão tripulada para Marte em 2033. O plano foi revelado em detalhes pela primeira vez depois da chegada do primeiro rover chinês ao planeta, em maio. Construir uma base permanente no planeta vermelho está entre as metas estabelecidas.

Em uma conferência virtual sobre exploração espacial realizada na Rússia, o chefe da Academia de Tecnologia de Lançamento de Veículos da China, Wang Xiaojun, disse que estão sendo planejados lançamentos tripulados rumo a Marte para 2033, 2035, 2037, 2041 e além. Antes de essas missões começarem, no entanto, é necessário estudar possíveis locais para a base e para construir sistemas de extração de recursos, disse ele.

Para a habitação humana em Marte, as equipes teriam que usar os recursos do planeta, como extrair qualquer água sob a superfície, produzir oxigênio no local e gerar eletricidade. A China também precisa desenvolver a tecnologia para enviar os astronautas de volta à Terra. Uma missão não tripulada para obter amostras de solo marciano é esperada até o final de 2030.

(Com Agência Brasil)