Caverna encontrada na Lua pode ser refúgio para humanos no futuro

À medida que agências espaciais ao redor do mundo voltam a considerar expedições permanentes ou de longa duração na Lua, a construção de moradias seguras para os astronautas se torna uma questão. Agora, uma possível solução para isso: pesquisadores descobriram cavernas no satélite que, no futuro, podem servir de base para humanos.

A descoberta foi anunciada nesta segunda-feira, 15, em um artigo publicado no periódico científico Nature Astronomy. De acordo com os pesquisadores, um dos poços descobertos há pelo menos uma década da acesso a uma caverna de área equivalente a cerca de 14 quadras de tênis, a uma profundidade superior a 130 metros.

Qual a dimensão dessa descoberta?

Mais de 200 poços já foram descobertos na superfície da Lua e pesquisadores se questionam, há décadas, sobre a presença de cavernas associadas a eles. Para investigar isso, uma equipe de astrônomos estadunidenses e italianos estudaram um desses poços, localizados em Mare Tranquillitatis, utilizando um radar.

A investigação, que também contou com simulações baseada nos dados coletados pelo satélite da Nasa, apontou a presença de uma caverna a algo entre 130 e 170 metros de profundidade, com cerca de 45 metros de largura e algo entre 30 e 80 metros de extensão.

De acordo com os autores, é provável que esse túnel tenha servido para o fluxo de lava em um momento em que a Lua era mais vulcanicamente ativa. Se isso for verdade, é possível que haja um grande número de cavernas como essa espalhadas pelo satélite. “É um abrigo natural contra o duro ambiente lunar”, diz Lorenzo Bruzzone, um dos autores do artigo, em entrevista ao britânico The Guardian.

Como essa caverna pode servir aos humanos?

Justamente por não possuir uma atmosfera como a da Terra, a Lua é constantemente atingida por radiação e pequenos asteroides, o que torna necessária a construção de abrigos seguros para humanos que se aventurarem em missões permanentes no satélite.

Agências como a Nasa e a Administração Espacial Nacional da China já pensam na construção de abrigos, já que eles estão numa corrida para levar missões tripuladas à Lua dentro da próxima década. A existência dessas cavernas, contudo, torna isso mais fácil, já que elas podem servir de abrigos para os humanos – tanto por ter uma temperatura estável, quanto por proteger de radiação e pequenos impactos.

Serão necessários, no entanto, outros estudos para garantir que isso seja possível. De acordo com os pesquisadores, além da necessidade de melhor compreensão dessas estruturas, que podem podem precisar de reforço, também é possível que haja água líquida nesses túneis, o que seria ótimo para a missão, mas dificultaria o uso das cavidades como proteção.