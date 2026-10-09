Carta ao Leitor: Revelações da genética

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VEJA mergulha no comportamento humano, explorando as transformações sociais que nascem no cotidiano, da família ao trabalho. A revista investiga como valores e tecnologias moldam afetos e percepções, com base em apuração e evidências. Uma reportagem inédita revela um estudo robusto sobre o impacto genético na personalidade, desafiando concepções antigas.

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A avalanche de novidades em torno da inteligência artificial tem sido tão intensa, tão ilimitada, que por pouco não nos esquecemos de nossa bela condição: a humanidade. Uma conversa à mesa, um conflito entre pais e filhos, uma mudança na maneira de trabalhar ou de viver a dois. É nesses acontecimentos, aparentemente pequenos, quase banais, que muitas transformações de uma sociedade começam a ganhar forma. Antes de aparecerem nas estatísticas, elas se manifestam nas escolhas, nas inquietações e nos hábitos de cada um de nós.

A cobertura de comportamento de VEJA, uma das marcas históricas dos 58 anos da revista, tem a missão de investigar esse movimento. Por que certas práticas se espalham? O que leva uma geração a questionar valores que pareciam definitivos? Como a tecnologia altera os afetos, a convivência e a percepção que temos de nós mesmos? São perguntas que exigem apuração, escuta e permanente cuidado com as respostas fáceis. Há um desafio adicional: evitar a facilidade de um manual de conduta. Cabe confrontar opiniões com evidências, ouvir especialistas e personagens e oferecer ao leitor elementos para formar seu próprio julgamento. A intimidade pede respeito; as generalizações, sensatez.

Em VEJA, olhar para o cotidiano faz parte do compromisso de compreender o país, de olhar para o mundo. As relações familiares, o envelhecimento, as novas formas de amar e as pressões por desempenho revelam uma sociedade tão complexa quanto aquela que se expressa nas urnas ou nos indicadores econômicos. Uma experiência individual pode iluminar uma questão coletiva — desde que o jornalismo saiba distinguir um caso singular de uma tendência. É fascinante, portanto, quando a ciência dá as mãos a uma percepção comportamental. Uma reportagem desta edição, conduzida pela repórter Sara Salbert, se debruça sobre um fascinante e robusto estudo liderado pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, com mais de 1 milhão de amostras de DNA, depois cruzadas com os contornos da índole de quem as forneceu.

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Do trabalho, deu-se a resposta a um enigma, ainda longe da explicação completa: o quanto a personalidade de alguém tem marcadores genéticos. O levantamento chegou a um dado concreto: até 16% do perfil psicológico de uma pessoa é hereditário. Parece pouco, mas está muito além do que se pensava antes, quando a análise brotava apenas da observação. Não há — nem deve haver — conclusões definitivas, e é sempre bom lembrar de uma máxima do psicólogo cognitivo americano Steven Pinker: “Os genes não são destino”.

Publicado em VEJA de 9 de outubro de 2026, edição nº 3016