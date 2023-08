Canção de ninar de Mozart pode reduzir dor do teste do pezinho

Canções de ninar passam de geração em geração e funcionam como mágica para acalmar bebês e induzir um sono tranquilo. Agora elas ganham mais uma utilidade. De acordo com uma pesquisa divulgada esta semana, a mais famosa delas, composta por Mozart, também é eficiente para reduzir a dor sentida pelos recém-nascidos em pequenos procedimentos médicos.

No experimento, publicado no periódico científico Pediatric Research, os pesquisadores tocaram o clássico Sono Profundo, de Mozart, enquanto realizavam o teste do pezinho em bebês recém-nascidos. O que descobriram é que as crianças que ouviram a canção de ninar sentiram muito menos dor do que aqueles que passaram pelo procedimento da maneira tradicional.

“Por muito tempo acreditou-se no equívoco de que bebês não sentiam dor nem registravam experiências dolorosas dos primeiros dias de vida, mas isso mudou”, afirmou a VEJA o professor do Centro Médico da Universidade do Mississipi e autor do estudo, Juan Velasquez. “Nosso principal objetivo era identificar um método viável de alívio da dor que fosse descomplicado, eficaz e universalmente aplicável que pudesse ser implementado em todo o mundo.”

Para avaliar a eficácia do método, um especialista classificou o nível de dor antes, durante e depois do procedimento. A escala varia de 0 a 7 pontos e é baseada em expressões faciais, grau de choro, padrões respiratórios, movimentos dos membros e níveis de alerta. Os bebês que ouviram a música tiveram a dor avaliada em 4 pontos durante o procedimento e zero nos dois minutos seguintes. Já os bebês que fizeram o procedimento no silêncio tiveram 7 pontos no momento do procedimento, 5,5 após um minuto e 2 após dois minutos. O avaliador usou um fone cancelador de ruídos durante a avaliação e, por isso, não sabia quais bebês estavam ou não ouvindo a canção.

Ainda é preciso investigar os mecanismos envolvidos no processo de alívio da dor e, por isso, deve-se tomar cuidado ao extrapolar essa utilização para pacientes mais velhos ou procedimentos mais complexos. O estudo sugere, entretanto, que o uso da música pode ser efetivo para melhorar a experiência dos neonatos durante procedimentos simples.

Teste do pezinho

Esse exame é realizado em muitos países e é considerado um importante passo da avaliação de saúde da criança. Por meio dele, é possível identificar condições que podem ser tratadas desde cedo, como icterícia e fenilcetonúria. Hoje, no Brasil, todos os recém-nascidos passam por esse teste, ainda na maternidade, onde seis doenças são investigadas. Nesta quarta-feira, 29, a Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados conduziu uma audiência pública para avaliar a ampliação para mais de 50 condições de saúde. Em São Paulo essa expansão já foi aprovada e é conduzida pelo Instituto Jô Clemente.

