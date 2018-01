Calendário astronômico: Os eventos celestes imperdíveis de 2018

1/2

O primeiro eclipse do ano observável aqui no Brasil está previsto para 15 de fevereiro e deve ser visível em algumas cidades do sul do país, segundo estimativas do Observatório do Valongo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ele será um eclipse parcial do Sol (quando o astro fica parcialmente encoberto pela sombra da Lua, formando uma meia lua luminosa no céu), que também poderá ser visto na Antártica e no resto da América do Sul, especialmente no Chile e na Argentina. Outros fenômenos desse tipo devem ocorrer em 13 de julho, observável apenas na Austrália e em parte da Antártica, e em 11 de agosto, visível no extremo norte do Canadá e da Rússia, na Escandinávia e no oeste da China.

Dos eclipses lunares, o destaque é para o eclipse parcial da Lua (quando o satélite fica apenas parcialmente encoberto pela sombra da Terra) que está previsto para 27 de julho e poderá ser visto em todo o território nacional. Em outras partes do globo, como África, Ásia e sul da Europa, o fenômeno será total. Outro eclipse lunar também está previsto para 31 de janeiro na Oceania, América do Norte, Rússia e China, mas não poderá ser visto no Brasil.

Para acompanhar esses fenômenos, é importante atentar para as recomendações dos astrônomos. Eclipses lunares podem ser observados a olho nu – porém, eclipses solares precisam de uma proteção especial. Caso contrário, podem comprometer a visão do observador. As opções são importar um filtro astronômico (que não é comercializado no Brasil) ou comprar uma máscara de solda de tonalidade 14. Óculos, binóculos ou telescópios comuns não devem ser utilizados com essa finalidade, pois são instrumentos que concentram os raios solares e podem causar prejuízos sérios à visão. Também não se devem utilizar chapas de raios-X ou filmes fotográficos como proteção.

(Bill Ingals/Nasa/)