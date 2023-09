Brasil tem calor de 40ºC no fim do inverno, e pode piorar

A novidade é que, na prática, o Brasil vai pular uma estação. Os últimos dias do inverno serão marcados por um calor tórrido, de 40°C, típico do alto verão – e não da primavera, com suas tardes frescas, como seria o normal. Nesta semana, em especial, todas as regiões do país batem recordes históricos de temperatura máxima. Daqui para a frente, os dias devem ser cada vez mais quentes, mas o pico do calor é esperado para o próximo fim de semana. Os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul atingem máximas ainda mais altas que o resto do país e podem chegar às marcas de 43ºC e 45ºC. A primavera começa sábado, 23.

Ventos e chuvas provocados pelo Ciclon Extratropical, como o que arrasou cidades do Rio Grande do Sul, no início de setembro; e calor intenso, como o desta semana, são consequências do aquecimento das águas do Oceano Pacífico, mais especificamente na região próxima ao Peru. Essa elevação de temperatura resulta no enfraquecimento de ventos que sopram de leste para oeste, gerando um calor fora do normal. O aquecimento do Pacífico é um fenômeno natural, que acontece de dois a sete anos, batizado de El Niño. Neste ano ele começou a se formar em junho. Um mês depois, as temperaturas médias do planeta se elevaram 1,5°C acima da era pré-industrial, segundo o Serviço de Mudanças Climáticas Copernicius da União Europeia. O fenômeno está ganhando força e deve atingir o seu ponto alto no fim do ano, estendendo-se até março, segundo os meteorologistas. Dá para ter uma ideia agora do que será o verão de fato.

No Rio Grande do Sul, a massa de ar quente provoca o retorno de chuvas fortes. Segundo informações do Climatempo, a circulação de ventos levou à circulação de nuvens carregadas sobre a fronteira Oeste – onde há riscos de chuvas fortes –, a Campanha e o sul do estado. Na quinta-feira, há outra frente fria se formando na região,o que provoca ainda mais precipitações, o que preocupa as autoridades, que ainda estão contando as vítimas provocadas pelo último ciclone. O último balanço da Defesa Civil é de 48 mortos na região.

