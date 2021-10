BepiColombo: missão espacial divulga primeiras imagens de Mercúrio

Mercúrio, o menor planeta do nosso sistema solar e o mais próximo do Sol, foi fotografado na última sexta-feira, 1º, BepiColombo, uma sonda espacial europeia-japonesa que faz a viagem mais próxima ao astro em sua missão de sete anos.

O primeiro sobrevoo em Mercúrio ocorreu por volta das 20h34 (horário de Brasília), passando a cerca de 200 quilômetros da superfície do planeta. Os controladores planejam mais cinco sobrevoos. “BepiColombo está agora o mais perto de Mercúrio que conseguirá neste primeiro de seis sobrevoos”, informou a Agência Espacial Europeia (ESA), que administra a ação em conjunto com a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA).

Enjoy more first impressions of #Mercury from @bepicolombo‘s first #MercuryFlyby, and already start to get to know its prominent surface features with helpful annotated views👉 https://t.co/LXXqR8HyF4 #ExploreFarther pic.twitter.com/wz9LTJs9xN

— ESA Science (@esascience) October 2, 2021