Atletas de alto rendimento perdem a noção de certo e errado

De acordo com novo estudo da inglesa Universidade de Birmingham, os atletas mais implacáveis costumam suspender seu senso de moralidade ao praticar o esporte. Assim, sua noção de certo e errado é temporariamente anestesiada pela vontade de vencer. A pesquisa foi publicada no periódico científico International Journal of Sport and Exercise Psychology no dia 24 e se baseou na análise de 27 trabalhos já publicados.

O levantamento apontou grandes diferenças nos ideais morais aplicados durante a disputa e no dia a dia dos atletas, revelando que praticar o que é certo e evitar o imoral é secundário frente à gana de ganhar. Além disso, o estudo indicou que, quando atletas focam no resultado da partida ou jogo como mera forma de conquistar uma recompensa ou evitar punição, é mais provável que eles se tornem antissociais para com seus colegas de time.

Os pesquisadores descobriram ainda que comportamentos mais gentis, como apoiar os outros jogadores (parabenizá-los pela performance, por exemplo) costuma resultar em melhores desempenhos e mais esforços por parte dos atletas. Por outro lado, ser verbalmente abusado pelos colegas costuma aumentar os níveis de ansiedade e estresse entre os envolvidos, além de prejudicar o sentimento de trabalho em equipe.

No entanto, há exceções. Os cientistas observaram, por exemplo, que jogadores de basquete que foram sujeitados a tratamentos antissociais por seus companheiros de time obtiveram desempenhos melhores do que suas contrapartes em algumas competições.

O achado abre espaço para a ideia de que, em algumas circunstâncias, ações mais agressivas no esporte podem ser benéficas para a performance. Contudo, os pesquisadores afirmam que é improvável que esses benefícios se sustentem a longo prazo, indicando a importância de elogiar e apoiar seus colegas de time, além de adotar limitações éticas e conceitos morais, quando se espera ter uma carreira bem-sucedida por muito tempo.