Astrônomos identificam e descrevem galáxia semelhante à Via Láctea

As lentes do poderoso Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (Alma), no Chile, capturaram a imagem de uma galáxia muito parecida com a Via Láctea. Batizada Rebels-25 pelos astrônomos que a identificaram, ela está sendo vista como era quando o universo tinha apenas 700 milhões de anos, o que é apenas cerca de 5% de sua idade atual — aproximadamente 13,8 bilhões de anos. As descobertas são surpreendentes porque, de acordo com as teorias existentes, esperava-se que fossem mais caóticas e irregulares em estrutura.

Graças aos recursos do Alma, que faz parte do Eusopean Southern Observatory (ESO), os astrônomos conseguiram analisar a rotação e a estrutura da Rebels-25 com clareza. “De acordo com nossa compreensão da formação de galáxias, esperamos que a maioria das primitivas [formadas logo após o Biga Bang] sejam pequenas e tenham uma aparência desordenada”, diz Jacqueline Hodge, astrônoma da Universidade de Leiden e coautora do estudo.

Universo primitivo

O estudo, publicado no Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, detalha como Rebels-25 exibe uma forte rotação e um formato de disco estruturado semelhante ao da Via Láctea. “Ver uma galáxia com tais semelhanças com a nossa Via Láctea, que é fortemente dominada pela rotação, desafia a nossa compreensão da rapidez com que as galáxias do universo primitivo evoluem para as galáxias ordenadas do cosmos atual”, diz Lucie Rowland, uma estudante de doutorado na Universidade de Leiden e autora principal do estudo.

Detectada em observações anteriores, Rebels-25 mostrou sinais de rotação, mas exigiu estudos de acompanhamento com maior resolução para confirmar suas características. Os dados também sugeriram que a galáxia pode ter características mais desenvolvidas, semelhantes às encontradas na Via Láctea, incluindo uma barra central alongada e potenciais braços espirais, embora observações adicionais sejam necessárias.

As implicações dessa descoberta vão além de apenas entender uma galáxia; ela pode remodelar nosso conhecimento da sua formação e evolução inicial no universo. Novos estudos futuros podem fornecer ideias sobre como fizeram a transição de suas origens caóticas para as formas mais estruturadas observadas hoje. À medida que os pesquisadores continuam a explorar essas estruturas cósmicas, eles esperam desvendar mais sobre os processos que moldaram nosso universo em sua infância.