Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Ciência

Astrônomos descobrem primeira estrela verde já identificada

Anã branca a 280 anos-luz da Terra adquiriu tonalidade verde-limão após absorver detritos de antigos planetas que orbitavam ao seu redor

Por Pedro Godoy 16 out 2026, 16h39
Estrela brilhante de cor verde-clara no centro, com anéis esverdeados e finos ao redor, e diversos asteroides escuros flutuando em primeiro plano, contra um fundo espacial escuro com pontos de luz distantes
Imagem artística da estrela anã branca WDJ1330+6435 (Mark A. Garlick/Universidade de Warwick/Divulgação/Reuters)
Continua após publicidade
Astrônomos descobrem primeira estrela verde já identificada Priorize VEJA no Google

Pela primeira vez, astrônomos identificaram uma estrela com brilho esverdeado. O objeto é uma anã branca que adquiriu uma tonalidade fantasmagórica entre o verde e o amarelo após absorver detritos rochosos de planetas que orbitavam ao seu redor. A descoberta foi descrita em um artigo publicado na quinta-feira, 15, na revista RAS Techniques and Instruments.

Em geral, a cor de uma estrela está relacionada à sua temperatura. As mais frias apresentam tons alaranjados, enquanto as mais quentes tendem ao azul-claro. O Sol e estrelas com características semelhantes, por sua vez, parecem brancos.

No caso das anãs brancas, porém, essa regra não se aplica diretamente. Esses objetos são remanescentes de estrelas de massa baixa ou intermediária que esgotaram seu combustível nuclear e expeliram suas camadas externas. A maioria apresenta coloração branca, mas alterações em sua composição química podem fazer com que algumas adquiram tonalidades incomuns.

Batizada de WD J1330+6435, a estrela é uma anã branca localizada na Via Láctea, a cerca de 280 anos-luz da Terra, na constelação de Draco. Um ano-luz corresponde à distância que a luz percorre em um ano, aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros.

Siga
Continua após a publicidade

“Começamos a nos interessar por essa anã branca porque fragmentos de material planetário caíram sobre sua superfície, enriquecendo suas camadas externas com elementos como cálcio, lítio e, sobretudo, sódio”, explicou o astrofísico Mark Hollands, da Universidade de Warwick, na Inglaterra, principal autor do estudo.

Em estrelas comuns, o sódio absorve um comprimento de onda específico da luz alaranjada — a mesma tonalidade característica das lâmpadas de sódio utilizadas na iluminação pública.

Continua após a publicidade

Na anã branca, entretanto, o comportamento desse elemento é diferente. “O resultado final é que os átomos de sódio deixam de absorver apenas um comprimento de onda muito estreito na faixa do laranja — eles passam a absorver os amarelos, os laranjas e alguns dos comprimentos de onda do vermelho. O que resta é uma estrela com um belo brilho verde-limão, algo que não seria possível em estrelas semelhantes ao Sol”, afirmou Hollands.

A descoberta faz parte de um projeto que investigou como as cores das anãs brancas seriam percebidas pelo olho humano. Esses objetos costumam ter cerca de metade da massa do Sol comprimida em um volume comparável ao da Terra.

Continua após a publicidade

“ No fim das contas, tudo é muito parecido com a mistura de cores na paleta de um pintor”, comparou Gänsicke. “Ele começa com algumas cores básicas e depois as mistura para criar qualquer cor de que precise para sua pintura. Retire uma das cores da mistura, e o resultado mudará.”

Ao todo, os pesquisadores analisaram 151 anãs brancas localizadas em um raio de aproximadamente 65 anos-luz da Terra. A cor branca foi predominante entre os objetos estudados.

Continua após a publicidade

Estrelas verdes já apareceram na ficção científica, mas a WD J1330+6435 representa um caso documentado de uma anã branca com essa tonalidade. O conceito também aparece no universo dos super-heróis: o filme Supergirl, da DC, apresenta uma estrela verde em sua narrativa.

“Isso mostra que, às vezes, o Universo é tão estranho quanto qualquer coisa que a ficção científica possa imaginar”, concluiu Hollands.

Publicidade
TAGS:
Astronomia
ciência
Estrela
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).