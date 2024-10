Astronautas da Estação Espacial Internacional retornam à Terra e um deles é internado

Um astronauta da Nasa foi levado ao hospital para tratar um problema médico não revelado depois de quase oito meses de permanência prolongada na Estação Espacial Internacional (ISS) em razão de um problema na cápsula da Boeing e do furacão Milton.

Uma cápsula da SpaceX transportando três americanos e um russo caiu de paraquedas antes do amanhecer no Golfo do México, ao largo da costa da Flórida, depois de sair da ISS no meio da semana. Logo após a queda, um astronauta teve um “problema médico” e a tripulação foi levada para um hospital em Pensacola, na Flórida, para avaliação adicional, disse a agência espacial em um comunicado.

O astronauta, que não foi identificado, estava em condição estável e permaneceu no hospital como uma “medida de precaução”, disse a Nasa.

Como foi a reentrada?

Os astronautas da Nasa Matthew Dominick, Michael Barratt e Jeanette Epps, e o cosmonauta da Roscosmos Alexander Grebenkin voaram juntos para a Ascension Sacred Heart Pensacola, na Flórida. Após avaliação médica no hospital, três dos tripulantes partiram de Pensacola e chegaram ao Johnson Space Center, em Houston.

O único astronauta que permanece na Ascension está em condição estável sob observação como medida de precaução. Para proteger a privacidade médica do tripulante, disse a agência espacial, detalhes específicos sobre a condição ou identidade do indivíduo não serão compartilhados oficialmente.

Durante seu retorno à Terra, a SpaceX Dragon executou uma entrada e aterrissagem normais. A recuperação da tripulação e da espaçonave ocorreu sem incidentes. Durante avaliações médicas de rotina na nave de recuperação, a avaliação adicional dos tripulantes foi solicitada por excesso de cautela.

Os membros da tripulação da Crew-8 pousaram a bordo da nave Dragon perto de Pensacola, na Flórida, completando uma missão de 235 dias, 232 dos quais foram gastos a bordo da Estação Espacial Internacional conduzindo pesquisas científicas.