⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Ciência

Astronautas da Crew-12 retornam à Terra após mais de sete meses em órbita

Pesquisas da missão buscaram evoluir as capacidades da exploração humana no espaço

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 16h48
Cápsula espacial com quatro paraquedas abertos tocando a superfície do oceano, levantando um grande respingo de água sob um céu cinzento
Astronautas aterrissaram nesta quinta-feira (NASA/Divulgação)
Continua após publicidade
Astronautas da Crew-12 retornam à Terra após mais de sete meses em órbita Priorize VEJA no Google

Os quatro astronautas da missão Crew-12 da Nasa e SpaceX aterrissaram nesta quinta-feira, 8, na costa da Califórnia, após passarem quase oito meses (no total 237 dias) a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS). Após 27 horas na viagem de volta, a cápsula Dragon que transportava Jessica Meir, Jack Hathaway, Sophie Adenot e Andrey Fedyaev chegou em segurança à Terra.

A missão dos quatro na Estação Espacial consistiu em pesquisas científicas para melhorar a exploração espacial humana além da órbita baixa, e outros avanços para o benefício da população da Terra. Os membros trabalharam com estudos sobre a produção de células tronco, bactérias que causam pneumonia, nutrição no espaço e como características físicas podem afetar a circulação sanguínea durante os voos espaciais. 

Os quatro astronautas permaneceram 237 dias no total no espaço, viajaram mais de 160 milhões de quilômetros e completaram mais de 3.792 órbitas ao redor da Terra. “Estamos muito felizes de estar de volta à Terra após uma missão incrível”, declarou a comandante Jessica Meir pouco depois da aterrissagem. Adenot, por sua vez, bateu o recorde de maior permanência orbital contínua de um astronauta europeu, homem ou mulher. 

Siga
Continua após a publicidade

Sophie sentiu seu corpo envelhecer em ritmo acelerado na estação: surgimento de cabelos brancos, perda de flexibilidade, piora da visão, entre outros sintomas. No espaço, o corpo se adapta à ausência de gravidade, o que provoca perda de massa óssea, atrofia muscular, perda de condicionamento cardiovascular e alterações da visão.

Continua após a publicidade

Ela precisará de longos meses e de um treinamento baseado em exercícios físicos específicos para recuperar sua forma física anterior. “Esperava realizar algumas atividades extraveiculares, mas não contava com três seguidas em um intervalo de 15 dias. Foi uma experiência extraordinária”, contou Adenot, comparando a saída da estação à sensação de “abrir a porta de um carro e se deparar com os pés à beira de um precipício”.

Continua após a publicidade

(com AFP)

Publicidade
TAGS:
ciência
Espaço e Cosmos
Estação Espacial Internacional - ISS
Nasa
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).