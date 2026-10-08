Astronautas da Crew-12 retornam à Terra após mais de sete meses em órbita

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Quatro astronautas da missão Crew-12 da Nasa e SpaceX retornaram à Terra após quase oito meses (237 dias) na Estação Espacial Internacional. A bordo da ISS, realizaram pesquisas científicas cruciais para a exploração espacial e o benefício terrestre. Um dos membros, Sophie Adenot, bateu um recorde e sentiu os efeitos do espaço no corpo.

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Os quatro astronautas da missão Crew-12 da Nasa e SpaceX aterrissaram nesta quinta-feira, 8, na costa da Califórnia, após passarem quase oito meses (no total 237 dias) a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS). Após 27 horas na viagem de volta, a cápsula Dragon que transportava Jessica Meir, Jack Hathaway, Sophie Adenot e Andrey Fedyaev chegou em segurança à Terra.

A missão dos quatro na Estação Espacial consistiu em pesquisas científicas para melhorar a exploração espacial humana além da órbita baixa, e outros avanços para o benefício da população da Terra. Os membros trabalharam com estudos sobre a produção de células tronco, bactérias que causam pneumonia, nutrição no espaço e como características físicas podem afetar a circulação sanguínea durante os voos espaciais.

Os quatro astronautas permaneceram 237 dias no total no espaço, viajaram mais de 160 milhões de quilômetros e completaram mais de 3.792 órbitas ao redor da Terra. “Estamos muito felizes de estar de volta à Terra após uma missão incrível”, declarou a comandante Jessica Meir pouco depois da aterrissagem. Adenot, por sua vez, bateu o recorde de maior permanência orbital contínua de um astronauta europeu, homem ou mulher.

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Sophie sentiu seu corpo envelhecer em ritmo acelerado na estação: surgimento de cabelos brancos, perda de flexibilidade, piora da visão, entre outros sintomas. No espaço, o corpo se adapta à ausência de gravidade, o que provoca perda de massa óssea, atrofia muscular, perda de condicionamento cardiovascular e alterações da visão.

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Ela precisará de longos meses e de um treinamento baseado em exercícios físicos específicos para recuperar sua forma física anterior. “Esperava realizar algumas atividades extraveiculares, mas não contava com três seguidas em um intervalo de 15 dias. Foi uma experiência extraordinária”, contou Adenot, comparando a saída da estação à sensação de “abrir a porta de um carro e se deparar com os pés à beira de um precipício”.

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(com AFP)