Asteroide próximo a Terra pode ajudar a revelar quinta força fundamental do universo

O asteroide Bennu, que se aproxima da Terra periodicamente, tem sido uma fonte rica de informações sobre a natureza dos asteroides e a história do nosso planeta. E agora ele pode estar prestes a revelar algo ainda mais profundo: pistas sobre a possível existência de uma quinta força fundamental no Universo.

Hoje, os cientistas reconhecem quatro forças fundamentais que regem tudo à nossa volta: a gravidade, o eletromagnetismo e as interações nucleares fortes e fracas. Se confirmada, essa quinta força iria além dessas que já conhecemos e poderia mudar nossa compreensão da física, rompendo com os limites do Modelo Padrão (a estrutura teórica que descreve a maioria das interações físicas conhecidas).

Essa força hipotética pode ser transportada por partículas chamadas de bósons ultraleves, uma forma de matéria escura ainda não detectada diretamente. Pesquisadores ao redor do mundo estão se esforçando para encontrar evidências que comprovem a existência dessas partículas, e Bennu pode ser a chave.

O Asteroide Bennu e as Forças do Universo

A sonda OSIRIS-REx, da NASA, visitou o asteroide Bennu entre 2018 e 2021, coletando uma grande quantidade de dados. Agora, um novo estudo, baseado nesses dados e em medições feitas na Terra, está ajudando a restringir as características que essas partículas ultraleves teriam, caso existam.

VEJA TAMBÉM: Os primeiros resultados de pesquisa que pode explicar a origem da vida na Terra

Continua após a publicidade

Segundo o astrofísico Yu-Dai Tsai, do Laboratório Nacional de Los Alamos, no Novo México, os detalhes sobre o movimento de Bennu podem fornecer informações inéditas sobre o Universo. “Interpretar os dados de rastreamento do asteroide tem o potencial de renovar nossa compreensão da física, gravidade e matéria escura”, diz Tsai.

Imagine uma mesa de sinuca levemente inclinada, onde as bolas deslizam sozinhas. Embora a inclinação seja sutil demais para ser vista a olho nu, o movimento das bolas denuncia sua existência. Da mesma forma, os físicos observam o movimento de objetos como Bennu para inferir a presença de forças invisíveis.

Os cientistas estudam o caminho de Bennu ao redor do Sol com extrema precisão. Essas medições permitem detectar efeitos de forças hipotéticas, que podem ter uma influência sutil demais para serem percebidas até então. Uma das teorias mais promissoras, vinda da teoria das cordas, sugere que essa quinta força pode modificar a gravidade em escalas maiores, criando partículas adequadas para a matéria escura.

Entretanto, os pesquisadores descobriram que as leis da física conhecidas até o momento, incluindo a gravidade de Newton, explicam com precisão o movimento de Bennu. Isso não descarta completamente a existência de uma quinta força, mas impõe limites a sua intensidade e alcance.

Sunny Vagnozzi, cosmólogo da Universidade de Trento, na Itália, destaca a importância desses resultados: “As restrições que alcançamos são algumas das mais rigorosas já impostas sobre a quinta força do tipo Yukawa.” Vagnozzi acredita que o rastreamento de asteroides pode ser uma ferramenta crucial na busca por bósons ultraleves e na investigação de possíveis extensões do Modelo Padrão da física.

Continua após a publicidade

O Futuro da Pesquisa

Embora o estudo mais recente não tenha detectado a quinta força, ele reforça como medições precisas podem ajudar a revelar os mistérios ocultos do Universo. “As trajetórias de objetos como asteroides frequentemente apresentam anomalias que podem ser úteis na descoberta de novas físicas”, explica Tsai.

A busca continua. Conforme cientistas ao redor do mundo refinam suas técnicas e desenvolvem novas formas de estudar o cosmos, asteroides como Bennu podem desempenhar um papel essencial na revelação de segredos fundamentais do Universo. Afinal, o que hoje parece um mistério invisível pode ser desvendado amanhã.