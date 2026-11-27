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Ferramentas de inteligência artificial, como o Codex da OpenAI, estão revolucionando a astronomia ao processar dados de telescópios espaciais para detectar candidatos a exoplanetas. A tecnologia acelera descobertas promissoras, mas a validação final ainda depende do rigor da ciência.

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A inteligência artificial (IA) começa a ganhar espaço na busca por exoplanetas, corpos celestes que orbitam estrelas fora do Sistema Solar. Com o auxílio de ferramentas capazes de processar grandes conjuntos de dados e automatizar etapas de programação, pesquisadores podem examinar observações astronômicas em busca de sinais que indiquem a presença desses planetas. Uma das aplicações envolve o uso do Codex, ferramenta da OpenAI voltada à programação, para desenvolver e testar códigos que analisam dados de telescópios.

Um dos caminhos para encontrar exoplanetas é o método do trânsito, que identifica pequenas reduções no brilho de uma estrela quando um planeta passa diante dela. Como essas variações podem ser discretas e aparecer em grandes volumes de observações, a análise computacional ajuda a localizar padrões que seriam difíceis de identificar manualmente. A IA contribui para essa tarefa ao comparar métodos de busca, organizar etapas de análise e sinalizar alterações que merecem investigação posterior.

No caso do Codex, a ferramenta já foi utilizada para auxiliar na criação de programas capazes de examinar curvas de luz — gráficos que registram a variação do brilho das estrelas ao longo do tempo. O sistema também ajudou a comparar diferentes estratégias de pesquisa e a testar melhorias no código. De acordo com a OpenAI, responsável pela tecnologia, em uma das análises, o programa identificou mais de 200 sinais, entre eles dez associados a planetas já conhecidos.

Kevin Bond, engenheiro da OpenAI e astrônomo amador, já usou o Codex para analisar dados públicos do telescópio espacial Kepler, da Nasa. Ao examinar informações de cerca de 100 mil estrelas, ele identificou dois sinais compatíveis com a presença de exoplanetas. Um pesquisador do Instituto SETI encontrou independentemente os mesmos sinais ao analisar os dados, o que reforçou o interesse pelos candidatos.

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Os dois objetos, porém, ainda não foram confirmados como planetas. Variações no brilho de uma estrela podem ter outras explicações, e a validação exige análises adicionais e, em alguns casos, novas observações. O processo pode levar meses ou anos. Assim, embora a inteligência artificial ajude a encontrar sinais promissores e a tornar a análise de dados mais eficiente, a confirmação de novos exoplanetas continua dependendo da avaliação científica.