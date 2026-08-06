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Ciência

As primeiras imagens da cratera na Lua causada por foguete da SpaceX

Agência coreana divulgou as primeiras imagens capturadas pelo orbitador lunar Danuri

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2026, 17h51 | Atualizado em 7 ago 2026, 09h55
Lua cheia brilhante com crateras visíveis, iluminando o céu noturno escuro e sem estrelas
Satélite é atingido com frequência por meteoritos (Artur Widak/NurPhoto/Getty Images)
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As primeiras imagens da cratera na Lua causada por foguete da SpaceX Priorizar nos meus resultados Google

A Administração Aeroespacial da Coreia do Sul divulgou nesta quinta-feira, 6, as primeiras imagens da cratera formada na Lua após a queda de um foguete da SpaceX no local. Enviado ao espaço em 2025, o Falcon 9 passou meses em órbita até ser colocado em rota de impacto com a superfície lunar. 

Na madrugada da última quarta-feira, 5, parte do foguete Falcon 9 atingiu uma região da Lua próximo às crateras de Einstein e Bell. Em 2025, a SpaceX lançou o Falcon com o objetivo de levar ao espaço dois módulos de pouso lunares de empresas parceiras. Após isso, a máquina foi descartada corretamente pela empresa de Elon Musk, segundo a Nasa. 

Superfície lunar cinza com crateras, mostrando a localização do impacto do estágio superior do foguete Falcon-9 da Space-X. Um quadrado branco destaca a área, ampliada em um quadro à direita, revelando uma cratera dupla dentro de um círculo pontilhado. O texto indica Impact Location of Space-X Falcon-9 Upper Stage e Impact Traces of Space-X Falcon-9 Upper Stage
Imagens da agência coreana foram as primeiras do impacto (X/@kari2030/Reprodução)

Foi a partir desse ponto que diversas mudanças na gravidade do foguete fizeram com que, enfim, ele se aproximasse da órbita da Lua e fosse puxado por ela. Astrônomos independentes foram os primeiros a identificar a rota do foguete, que logo passou a ser observado pela agência espacial americana e pela Administração Espacial da Coreia do Sul. 

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Cálculos da Nasa indicaram que o impacto do foguete contra a Lua geraria uma cratera de 18 metros de comprimento e 3,5 metros de profundidade. Como a Lua não tem atmosfera, não há algo como a formação da Terra que poderia diminuir a velocidade do impacto, que chegou a 8.700 km/h.

Comparativo de imagens da superfície lunar antes e depois do impacto do estágio superior do foguete Falcon-9 da Space-X, mostrando uma nova cratera circular destacada em verde e vermelho
(X/@Kari2030/Reprodução)
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As imagens

Por meio de sua conta no X (antigo Twitter), o Instituto de Pesquisa Aeroespacial Coreana (Kari), divulgou as primeiras imagens do impacto. A organização conseguiu tirar fotos antes e depois do foguete ir de encontro à superfície lunar. O Danuri — nome dado ao orbitador lunar da Coreia — começou a observar a região esperada cerca de 30 minutos antes do evento acontecer. Após passar pela órbita do local diversas vezes, oito fotos foram tiradas no total. 

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As imagens mostram características claras do impacto, como mudanças no relevo na região atingida e vestígios da dispersão de material lunar. A agência enviará as imagens para a Nasa, e destaca como esse evento é ideal para desenvolver mais estudos sobre a Lua e sua superfície. 

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