As primeiras imagens da cratera na Lua causada por foguete da SpaceX

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A Coreia do Sul divulgou as primeiras imagens da cratera lunar formada pelo impacto de um foguete Falcon 9 da SpaceX. O projétil, descartado após missão de 2025, foi puxado pela gravidade da Lua e atingiu a superfície a 8.700 km/h. As fotos, capturadas pelo orbitador Danuri, revelam mudanças no relevo e material lunar disperso, oferecendo novos dados para estudos.

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A Administração Aeroespacial da Coreia do Sul divulgou nesta quinta-feira, 6, as primeiras imagens da cratera formada na Lua após a queda de um foguete da SpaceX no local. Enviado ao espaço em 2025, o Falcon 9 passou meses em órbita até ser colocado em rota de impacto com a superfície lunar.

Na madrugada da última quarta-feira, 5, parte do foguete Falcon 9 atingiu uma região da Lua próximo às crateras de Einstein e Bell. Em 2025, a SpaceX lançou o Falcon com o objetivo de levar ao espaço dois módulos de pouso lunares de empresas parceiras. Após isso, a máquina foi descartada corretamente pela empresa de Elon Musk, segundo a Nasa.

Foi a partir desse ponto que diversas mudanças na gravidade do foguete fizeram com que, enfim, ele se aproximasse da órbita da Lua e fosse puxado por ela. Astrônomos independentes foram os primeiros a identificar a rota do foguete, que logo passou a ser observado pela agência espacial americana e pela Administração Espacial da Coreia do Sul.

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Cálculos da Nasa indicaram que o impacto do foguete contra a Lua geraria uma cratera de 18 metros de comprimento e 3,5 metros de profundidade. Como a Lua não tem atmosfera, não há algo como a formação da Terra que poderia diminuir a velocidade do impacto, que chegou a 8.700 km/h.

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As imagens

Por meio de sua conta no X (antigo Twitter), o Instituto de Pesquisa Aeroespacial Coreana (Kari), divulgou as primeiras imagens do impacto. A organização conseguiu tirar fotos antes e depois do foguete ir de encontro à superfície lunar. O Danuri — nome dado ao orbitador lunar da Coreia — começou a observar a região esperada cerca de 30 minutos antes do evento acontecer. Após passar pela órbita do local diversas vezes, oito fotos foram tiradas no total.

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As imagens mostram características claras do impacto, como mudanças no relevo na região atingida e vestígios da dispersão de material lunar. A agência enviará as imagens para a Nasa, e destaca como esse evento é ideal para desenvolver mais estudos sobre a Lua e sua superfície.