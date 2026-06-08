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Ciência

Árvore de 84 metros, a maior do Leste asiático, é encontrada em Taiwan

Pesquisadores estimam que sua idade pode chegar a mil anos

Por Gabriel Bussolotti Silveira 8 jun 2026, 17h34
A "Espada Celestial do Rio Da'an"
A "Espada Celestial do Rio Da'an" (Chia-Chun Hsu et al., doi: 10.3389/ffgc.2026.1746112./Reprodução)
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Árvore de 84 metros, a maior do Leste asiático, é encontrada em Taiwan Priorize VEJA no Google

A maior árvore do Leste da Ásia, medindo 84,1 metros de altura, foi encontrada em Taiwan, de acordo com estudo publicado na última sexta-feira, 6, no periódico Frontiers in Forests and Global Change. Ela foi batizada de “Espada Celestial do Rio Da’an” em referência aos romances do escritor chinês Jin Yong.

Taiwan possui uma biodiversidade relevante. Seu relevo é composto principalmente por montanhas e as florestas ocupam 60% da ilha. Um dos motivos para a riqueza vegetal e o crescimento de grandes árvores é o clima: boa parte do ano chove na região, tornando as terras férteis.

A “Espada Celestial” se localiza na cordilheira de Sheshan, na região nordeste de Taiwan, e possui cerca de mil anos, estimam os estudos. É possível entender sua magnitude ao compará-la com a maior árvore do mundo: a Hyperion, uma sequoia encontrada no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, possui 116 metros de altura.

A equipe que encontrou a “Espada Celestial” faz parte de um projeto que documenta as árvores mais altas de Taiwan desde 2014. No início, os pesquisadores faziam o mapeamento a partir de pequenas explorações. Mas eles perceberam que identificar as árvores mais altas do solo seria uma tarefa difícil.

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Como forma de ampliar as observações, o grupo fez uma parceria com especialistas em sensoriamento remoto da Universidade Nacional Cheng Kung de Taiwan. Essa cooperação resultou em levantamentos aéreos e no desenvolvimento de um mapa 3D que destacava a altura das árvores.

Além disso, os pesquisadores colheram depoimentos de moradores da região e tiveram a contribuição de indígenas nas expedições. O estudo, então, contou com escaladores profissionais, ecologistas, geólogos, especialistas em sensoriamento remoto e comunidades locais para detectar a “Espada Celestial”. 

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Após encontrarem a maior árvore do Leste asiático, os pesquisadores resolveram medi-la da maneira tradicional: escaladores subiram os 84,1 metros e determinaram seu tamanho com uma fita métrica.

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