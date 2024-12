Árvore com folhas “peludas” é descoberta no Cerrado mineiro

Pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) descobriram uma nova espécie de planta angiosperma durante uma expedição científica. O achado aconteceu no estacionamento de um restaurante à beira da estrada, na cidade da Luz, em Minas Gerais. Na ocasião, os cientistas estavam coletando amostras da Eriotheca pubescens, conhecida como Paineira-do-cerrado, uma árvore típica do bioma. Contudo, o que parecia ser apenas uma variação chamou a atenção por suas características únicas, levando à identificação de uma nova espécie: a Eriotheca luzensis, cujo nome homenageia o município onde foi encontrada.

Características da nova espécie

Ao comparar essa planta com sua parente mais próxima, a E. pubescens, os cientistas identificaram diferenças significativas. A nova espécie, por exemplo, tem menos anteras (partes que liberam pólen) nas flores — cerca de 130, contra 200 da espécie irmã. Há ainda outros pequenos detalhes como os frutos brancos, os tricomas translúcidos (pequenos “pelinhos”), distribuídos em suas folhas, e as sementes que frequentemente geram mais de um embrião, um fenômeno conhecido como poliembrionia. Além disso, a distribuição geográfica da espécie é muito restrita, sendo encontrada principalmente no Cerrado mineiro, com a maior concentração exatamente no estacionamento do restaurante onde foi descoberta.

A identificação da E. luzensis como uma nova espécie foi um processo longo e detalhado. Desde a coleta inicial, em 2014, os pesquisadores realizaram análises comparativas utilizando exemplares de herbários nacionais e internacionais. Apenas em 2023, com base em estudos morfológicos, reprodutivos e genéticos, foi possível comprovar sua singularidade. Os resultados da pesquisa foram publicados este ano na revista científica Phytotaxa.



Continua após a publicidade

Estudos do DNA, liderados pela pesquisadora Rafaela Marinho, uma das descobridoras da espécie, revelaram que a planta possui um genoma maior do que o das suas parentes próximas. A poliembrionia e outras adaptações genéticas sugerem uma evolução específica para o ambiente do Cerrado.



A E. luzensis desempenha um papel crucial no ecossistema local. Suas sementes e flores servem de alimento para diversas espécies, incluindo polinizadores como abelhas. Contudo, sua sobrevivência está ameaçada pelo avanço do desmatamento e pelas queimadas que afetam o bioma, colocando em risco a biodiversidade local e a conservação de espécies como essa.

Os pesquisadores envolvidos na pesquisa esperam que a identificação da nova espécie contribua para a criação de áreas protegidas e elaboração de planos de manejo, passos fundamentais para evitar a extinção da planta.

Publicidade

A ASSINATURA ABRIL FICOU AINDA MAIS COMPLETA! Acesso ao acervo de Veja, Quatro Rodas, Claudia, Super e outros títulos Abril, além do conteúdo digital completo. ASSINE A PARTIR DE R$5,99!