Arqueólogos encontram pote de ouro enterrado na Turquia

Uma equipe de arqueólogos fez uma descoberta notável na antiga cidade grega de Notion, localizada na atual Turquia. Eles desenterraram um tesouro de moedas de ouro, que se acredita terem sido usadas para pagar tropas mercenárias. Essas moedas, conhecidas como dáricos, são um testamento do poder econômico do Império Persa e foram amplamente distribuídas por toda a região. O tesouro é datado do século V a.C., um período marcado por intenso conflito entre a Pérsia e as cidades-estado gregas.

A descoberta de um esconderijo tão valioso em uma escavação controlada é excepcionalmente rara. A excelente preservação das moedas e o contexto arqueológico detalhado em que foram encontradas fornecem uma oportunidade inestimável para refinar a cronologia da cunhagem persa. Além disso, o tesouro oferece insights cruciais sobre as atividades econômicas e militares da época. Embora as circunstâncias exatas que cercam o enterro das moedas permaneçam um mistério, os pesquisadores acreditam que provavelmente foi uma decisão precipitada tomada durante um período de turbulência.

“A descoberta de um achado tão valioso em uma escavação arqueológica controlada é muito rara”, dissepor meio de comunicado Christopher Ratté, arqueólogo da Universidade de Michigan e diretor do Notion Archaeological Survey. “Ninguém jamais enterra um tesouro de moedas, especialmente moedas de metais preciosos, sem a intenção de recuperá-lo. Então, somente o mais grave infortúnio pode explicar a preservação de tal tesouro.”

Onde ficava?

Notion em si era um local estratégico, preso entre o poderoso Império Persa e a crescente hegemonia ateniense. A história da cidade está entrelaçada com campanhas militares e revoltas políticas. A descoberta do tesouro de moedas de ouro adiciona outra camada de complexidade à história da cidade, sugerindo que ela desempenhou um papel mais significativo na história da região do que se pensava anteriormente.

À medida que os arqueólogos continuam a escavar o local e estudar as moedas, novas revelações sobre Notion e seus habitantes são esperadas. Esta descoberta extraordinária é uma prova do fascínio duradouro do passado e do potencial para descobertas inovadoras no campo da arqueologia.