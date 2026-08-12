AO VIVO: Acompanhe o eclipse solar total visível em países do Hemisfério Norte

Nesta quarta, 12, ocorre o eclipse solar total em que a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra e bloqueia completamente a luz solar. O fenômeno será visível em países do Hemisfério Norte. Do Brasil, será possível acompanhá-lo apenas em transmissões ao vivo.

Horário

A Lua começará a encobrir parcialmente o Sol às 12h34 (no horário de Brasília). A fase total começará às 13h58 e o ponto máximo ocorrerá às 14h46.

Onde será visto

O eclipse poderá ser visto em sua totalidade na Groenlândia, na Islândia, na Espanha, na Rússia e em uma pequena área de Portugal. No restante da Europa, na África, na América do Norte e nos Oceanos Atlântico, Ártico e Pacífico poderá ser visto um eclipse parcial. No Brasil, o eclipse solar não poderá ser visto.

A Lua cobrirá a luz solar por menos de dois minutos. Nas regiões mais próximas do centro do caminho do eclipse, na Groenlândia, na Rússia e no norte do Oceano Atlântico, a totalidade do eclipse durará mais, ainda assim, menos do que 2 minutos e 30 segundos.

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Como assistir do Brasil

Do Brasil será possível acompanhar o fenômeno pela por transmissões ao vivo da Nasa e do Observatório Nacional no YouTube.

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Cuidados para observar o eclipse

Apenas durante os poucos minutos em que o Sol estiver totalmente encoberto as pessoas em países onde o eclipse estiver visível podem olhar diretamente para o Sol. Antes e depois do momento da totalidade do eclipse, é necessário usar proteção para os olhos, assim como quem assistir ao fenômeno parcial.

Óculos escuros tradicionais não são suficientes para proteção, é necessário um “óculos de eclipse” com lentes de filtro de soldador número 14 ou maior. As lentes ou outros visores precisam ser certificadas com o padrão NBR/ISO 12312-2. Não olhe diretamente para o Sol, com câmeras ou telescópios sem filtros apropriados, chapas de raio-x ou celular.

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Outra opção sem riscos é observar o eclipse indiretamente. Um papelão com um pequeno furo no meio entre o Sol e uma folha branca projeta o fenômeno no papel.