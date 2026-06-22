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Ciência

Análise de meteorito colhido em Marte revela presença de mineral terrestre

Cientistas investigaram um meteorito marciano e identificaram material, até então, inédito no “planeta vermelho”

Por Gabriel Bussolotti Silveira 22 jun 2026, 17h48 | Atualizado em 23 jun 2026, 11h20
Superfície de Marte
Superfície de Marte (NASA/JPL-Caltech/Cornell University/Arizona State University via AP/Reprodução)
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Após a análise de um meteorito colhido em Marte, cientistas descobrem mineral nunca antes encontrado em amostras do “planeta vermelho”, de acordo com pesquisa publicada na revista científica Geochemical Perspectives Letters, na última última terça-feira, 16. O material inédito em vestígios marcianos é a granada do tipo andradita, comum pelo seu uso na produção de jóias na Terra.

O mineral estava em um fragmento do NWA 8171, um meteorito de apenas 0,8 milímetro por 0,5 milímetro preservado no Museu Real de Ontário, no Canadá. Apesar do pequeno tamanho, sua descoberta pode servir de grande ajuda para entendermos os processos geológicos que formaram Marte. 

A granada do tipo andradita costuma se formar em ambientes de condições extremas. O mineral é frequentemente associado ao metamorfismo, processo em que rochas são transformadas por conta de temperatura e pressão altas ou da ação de fluidos quentes. Esse fenômeno que dá origem ao material ocorre geralmente no interior de planetas e revela a evolução dos corpos celestes. Nesse sentido, a descoberta possui uma importância histórico-geológica, visto que pode-se obter informações sobre as condições climáticas ao longo dos 4,5 bilhões de anos do “planeta vermelho”.

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A pesquisa ressalta, no entanto, que a ocorrência de metamorfismo em Marte ainda é especulativa, o que leva à hipótese do material ter chegado no planeta a partir do impacto de outro corpo celeste. Os cientistas não conseguem afirmar se a granada do tipo andradita foi formada pela atividade geológica do planeta ou se é originária de meteoritos que vieram de outro lugar. Os próximos passos do estudo se concentrarão na origem do mineral.

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Ainda assim, a descoberta de uma uma rocha inédita, segundo o estudo da Universidade Brock, no Canadá, amplia o conhecimento sobre Marte e sua evolução geológica, seja através do processo de metamorfismo ou do contato com outros corpos celestes que teriam ocorrido durante a formação do planeta.

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