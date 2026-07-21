Agosto terá dois eclipses e um será visível do Brasil, saiba como e onde observar

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Agosto trará dois eventos astronômicos imperdíveis: um eclipse solar total em 12/08, visível no Hemisfério Norte, e um eclipse lunar parcial entre 27 e 28/08, que poderá ser observado em todo o Brasil. Prepare-se para espetáculos celestes e saiba como e onde ver cada um.

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O mês de agosto será marcado por dois eventos astronômicos no céu. Dois eclipses, um solar e um lunar, aparecerão nos céus durante a noite. O eclipse solar acontece em 12 de agosto, visível apenas para regiões no Hemisfério Norte. Já o segundo evento ocorre entre os dias 27 e 28, durante a madrugada, e poderá ser visto por todo o Brasil.

Por volta da 01h entre os dias 27 e 28 de agosto, respectivamente segunda e terça, o eclipse lunar ocorrerá. O fenômeno acontece quando o Sol, a Terra e a Lua entram em sincronia, de forma que a Lua se “esconde” atrás da sombra da Terra, que fica no meio entre os dois astros. Apesar disso, o eclipse não será completo: dessa vez, uma pequena faixa da Lua ficará para fora da sombra, o que não vai a escurecer por completo. Outras regiões das Américas e da África também poderão observar o evento astronômico.

Já no dia 12, o que ocorre é um eclipse solar total, que poderá ser visto, em sua maioria, apenas para quem estiver no Hemisfério Norte. O fenômeno da vez ocorre quando a Lua se coloca entre a Terra e o Sol, o que acaba por cobrir a estrela por completo. Países como a Islândia, Groenlândia, Rússia, Espanha e Portugal poderão observá-lo, segundo informações da Nasa, a agência espacial americana.

Eclipse lunar parcial

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Visível em especial nas Américas, África, partes da Europa e oeste da Ásia

Ocorre entre os dias 27 e 28 de agosto

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Eclipse solar total

Visível em especial no Hemisfério Norte, em países como Islândia, Groenlândia, Rússia, Espanha e Portugal

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Ocorre em 12 de agosto