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Ciência

Agosto terá dois eclipses; confira datas e locais onde poderão ser vistos

Eclipse solar total acontece nesta quarta, 12, mas não será visto no Brasil; eclipse lunar parcial será visível no país, no dia 28

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 ago 2026, 14h31 | Atualizado em 10 ago 2026, 16h29
Eclipse solar total com a Lua cobrindo completamente o Sol, revelando a coroa solar brilhante e raios de luz intensos em um céu escuro
Eclipse solar total visto da cidade de Dallas, nos Estados Unidos- 8 de abril de 2024 (Keegan Barber/Nasa)
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O mês de agosto terá dois eclipses. O primeiro será um eclipse solar total, apenas visível no Hemisfério Norte. O segundo, um eclipse lunar parcial, visível a olho nu na África, na Europa e na América, e em todos os estados do Brasil.

Eclipse solar total

Nesta quarta, 12, acontece o eclipse solar total por volta das 13h (no horário de Brasília). Neste fenômeno, a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra e bloqueia totalmente a luz solar.

O eclipse poderá ser visto em sua totalidade na Groenlândia, na Islândia, na Espanha, na Rússia e em uma pequena área de Portugal. No restante da Europa, na África, na América do Norte e nos Oceanos Atlântico, Ártico e Pacífico poderá ser visto um eclipse parcial. No Brasil, o eclipse solar não poderá ser visto.

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A Lua cobrirá a luz solar por menos de dois minutos. Nas regiões mais próximas do centro do caminho do eclipse, na Groenlândia, na Rússia e no norte do Oceano Atlântico, a totalidade do eclipse durará mais, ainda assim, menos do que 2 minutos e 30 segundos.

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Apenas durante os poucos minutos em que o Sol estiver totalmente encoberto as pessoas podem olhar diretamente para o fenômeno, segundo a Nasa. Antes e depois do momento da totalidade do eclipse, é necessário usar proteção para os olhos, assim como quem assistir ao fenômeno parcial. Óculos escuros tradicionais não são suficientes para proteção, é necessário um “óculos de eclipse” com lentes adequadas para olhar diretamente para o Sol.

Eclipse lunar parcial

Do Brasil será possível assistir ao eclipse lunar parcial na madrugada do dia 27 para 28 de agosto, a partir da 1h, em todos os estados brasileiros.

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Do restante do continente americano, da Europa, da África, da Ásia, da Austrália e da Antártica também poderá ser visto o fenômeno.

No eclipse lunar, a Lua passa pela umbra da Terra, a sombra do planeta formada pela luz do Sol. Em um eclipse total, a Lua é encoberta por completo pela sombra da Terra e fica avermelhada/alaranjada por conta das ondas de luz mais curtas que a alcançam.

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Já no fenômeno parcial, o caso deste mês, a Lua passa apenas por uma parte da umbra, parte sem luz da sombra da Terra. A sombra cresce e depois recua sem nunca cobrir o satélite natural por completo.

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