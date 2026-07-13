🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Ciência

Açúcar é detectado pela primeira vez no espaço, segundo novo estudo

Descoberta suscita ideia de que ingredientes para vida na Terra podem ter chegado de fora do planeta

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 18h35 | Atualizado em 14 jul 2026, 13h26
Céu noturno escuro repleto de milhares de estrelas brancas e pequenos traços luminosos de satélites ou meteoros cruzando a imagem
 (Zuzana Gogova/Anadolu/Getty Images)
Continua após publicidade
Açúcar é detectado pela primeira vez no espaço, segundo novo estudo Priorizar nos meus resultados Google

À procura de um sinal de vida fora do globo azul e verde chamado Terra, a ciência tem, de forma incansável, explorado o espaço sideral ao redor do planeta. Nesta segunda-feira, 13, uma nova pesquisa publicada na revista Nature Astronomy mostrou que pela primeira vez na história uma molécula de açúcar, a eritrulose, foi identificada em uma nuvem de gás e poeira a 26 mil anos-luz da Terra.

A equipe do estudo, formada por pesquisadores de todo o mundo, analisou dados coletados pelos telescópios Yebes 40m e IRAM 30m, ambos na Espanha. A dupla captou um tipo de “impressão” de uma molécula dentro da nuvem de gás G+0.693−0.027, localizada no centro da Via Láctea. A partir disso, eles bateram as identificações feitas pelos telescópios com outras realizadas em laboratório e, além de identificarem 180 tipos novos de espécies moleculares, descobriram a existência de eritrulose na nuvem.

Já foi identificado anteriormente a existência de glicolaldeído, molécula com estrutura análoga à dos açúcares, mas não um açúcar real. Com a identificação da eritrulose, formada por quatro moléculas de carbono e parte da família dos açúcares essenciais à vida, como a ribose e a desoxirribose, do DNA, um novo avanço surgiu para a ciência. A molécula é facilmente encontrada no ambiente terrestre na composição de frutas como framboesas e morangos.

Siga

Para a autora principal do estudo, a astrônoma Izaskun Jiménez-Serra, a eritrulose é o primeiro açúcar verdadeiro a ser identificado em um ambiente estelar e a identificação abre espaço para acreditar que outros lugares na galáxia podem ter vida como a conhecemos no planeta Terra. De acordo com os cientistas do estudo, moléculas similares ao açúcar podem ter se formado durante a origem do Sistema Solar, antes do nascimento de planetas vizinhos, como Marte ou Vênus. Encontrar esse açúcar no espaço dá mais vazão para a ideia de que parte dos compostos químicos que formaram os primeiros sinais de vida na Terra podem ter vindo de fora do planeta.

Publicidade
TAGS:
Astronomia
ciência
Espaço e Cosmos
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).