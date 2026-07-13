Açúcar é detectado pela primeira vez no espaço, segundo novo estudo

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Cientistas identificaram pela primeira vez um açúcar verdadeiro, a eritrulose, em uma nuvem de gás e poeira a 26 mil anos-luz da Terra. A descoberta, publicada na Nature Astronomy, é um marco significativo na busca por vida fora do nosso planeta e sugere que componentes essenciais podem ter chegado do espaço.

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À procura de um sinal de vida fora do globo azul e verde chamado Terra, a ciência tem, de forma incansável, explorado o espaço sideral ao redor do planeta. Nesta segunda-feira, 13, uma nova pesquisa publicada na revista Nature Astronomy mostrou que pela primeira vez na história uma molécula de açúcar, a eritrulose, foi identificada em uma nuvem de gás e poeira a 26 mil anos-luz da Terra.

A equipe do estudo, formada por pesquisadores de todo o mundo, analisou dados coletados pelos telescópios Yebes 40m e IRAM 30m, ambos na Espanha. A dupla captou um tipo de “impressão” de uma molécula dentro da nuvem de gás G+0.693−0.027, localizada no centro da Via Láctea. A partir disso, eles bateram as identificações feitas pelos telescópios com outras realizadas em laboratório e, além de identificarem 180 tipos novos de espécies moleculares, descobriram a existência de eritrulose na nuvem.

Já foi identificado anteriormente a existência de glicolaldeído, molécula com estrutura análoga à dos açúcares, mas não um açúcar real. Com a identificação da eritrulose, formada por quatro moléculas de carbono e parte da família dos açúcares essenciais à vida, como a ribose e a desoxirribose, do DNA, um novo avanço surgiu para a ciência. A molécula é facilmente encontrada no ambiente terrestre na composição de frutas como framboesas e morangos.

Para a autora principal do estudo, a astrônoma Izaskun Jiménez-Serra, a eritrulose é o primeiro açúcar verdadeiro a ser identificado em um ambiente estelar e a identificação abre espaço para acreditar que outros lugares na galáxia podem ter vida como a conhecemos no planeta Terra. De acordo com os cientistas do estudo, moléculas similares ao açúcar podem ter se formado durante a origem do Sistema Solar, antes do nascimento de planetas vizinhos, como Marte ou Vênus. Encontrar esse açúcar no espaço dá mais vazão para a ideia de que parte dos compostos químicos que formaram os primeiros sinais de vida na Terra podem ter vindo de fora do planeta.