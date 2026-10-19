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Ciência

A missão espacial inédita para coletar amostras da lua de Marte

Japão lança espaçonave para recolher materiais de Fobos, uma das duas pequenas luas que orbitam o Planeta Vermelho

Por Gabriela Caputo 19 out 2026, 10h02 | Atualizado em 19 out 2026, 11h44
Paisagem desértica com terreno rochoso e montanhas cinzentas em segundo plano, sob um céu claro e pálido. O solo é irregular, com pequenas elevações e depressões, em tons de marrom e cinza escuro
Imagem do amanhecer de Marte, divulgada recentemente pela NASA. (reprodução/Nasa)
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Uma missão espacial liderada pelo Japão será lançada na tarde desta segunda-feira, 19, para coletar amostras de Fobos, uma das duas luas que orbitam Marte, com previsão de aterrissar em agosto de 2027. Comandada pela Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA), é a primeira iniciativa que busca analisar fragmentos do pequeno astro em laboratórios terrestres. O lançamento acontece às 4h41 de terça, 20, no horário local do Centro Espacial de Tanegashima – que corresponde às 16h41 de segunda no horário de Brasília.

Os cientistas pretendem descobrir como as luas de Marte se formaram. Febos tem cerca de 20 km de diâmetro enquanto a outra, Deimos, tem cerca de 10 km. Pelo formato irregular, são descritas como “batatas espaciais”. Em comparação, a lua que orbita a Terra tem mais de 3.000 km de diâmetro.

A missão prevê que a espaçonave MMX estude Deimos antes de seguir o rumo para Fobos. Lá, lançará um pequeno veículo explorador para analisar o terreno por cerca de 100 dias e localizar um ponto favorável para o pouso da própria MMX. À BBC, a vice-diretora da missão, Sara Russell, destacou que ninguém jamais pousou um veículo explorador em uma lua tão pequena.

Chegando à superfície, uma sonda implantará um braço robótico e dois coletores de amostras, para recolher apenas 10 gramas. O material, então, será acondicionado em uma pequena cápsula que deve retornar à Terra em 2031, com pouso no deserto de Woomera, na Austrália. Segundo Russell, Fobos pode conter pequenos grãos de Marte, dada a proximidade entre os dois astros – a amostra deve incluir cerca 0,1% de material proveniente do planeta, o que pode enriquecer a análise.

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Existem outras missões com pretensão semelhante em andamento. O rover Perseverance, da NASA, explora Marte desde 2021, e tem coletado amostras. A China, por sua vez, planeja lançar uma missão de coleta em 2028. Alguns fragmentos do Planeta Vermelho já chegaram à Terra – são meteoritos raros que, ao alcançar a superfície de nosso planeta, acabam contaminados. Até o momento, diversas tentativas russas de pousar em Fobos fracassaram, incluindo uma lançada em 2011.

 

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