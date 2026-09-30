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Ciência

A evolução do voo contada a partir do fóssil de um dinossauro chinês com penas

Descoberta de fóssil na China levou a análises que identificaram história diferente na evolução da anatomia criada para o voo

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 18h58
Ilustração de um dinossauro emplumado, com corpo azul escuro, peito branco e cabeça azul-esverdeada, voando com as asas abertas contra um fundo escuro com um brilho de luz no topo
Ilustração de como o animal provavelmente parecia à época (Zhao Chuang/Divulgação)
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A evolução do voo contada a partir do fóssil de um dinossauro chinês com penas Priorize VEJA no Google

Na região de Liaoning, na China, um grupo de paleontólogos encontrou um novo fóssil que trouxe à luz uma nova espécie de dinossauro, o Norellraptor barsboldi. Parte do grupo dos microraptores, tipo de dinossauro que carregava penas e plumas associadas ao voo, a descoberta do novo espécime trouxe aos pesquisadores a ideia de que, diferente do que se pensava, os animais da época que deram vazão para o voo das aves de hoje evoluíram de forma diferente a depender da espécie, em vez de terem um ancestral ou processo de evolução comum. 

Comuns no norte da China, os microraptores eram dinossauros pequenos, com penas e similares às aves. Fósseis indicam que o formato e localização das penas desses animais poderiam ter servido ao voo já na época. Os pesquisadores chineses encontraram o fóssil do Norellraptor barsboldi na Formação Jiufotang do Cretáceo Menor, em Liaoning. O esqueleto completo tem 57 centímetros de comprimento e conta com parte das plumas preservadas. A estimativa é que ele seja de 145 a 100 milhões de anos atrás. A pesquisa foi publicada na revista Nature Communications

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Três imagens de fósseis de ossos de dinossauro em rocha clara. A primeira mostra ossos do braço e mão com garras, a segunda um osso longo do corpo, e a terceira ossos da perna e pé com garras, todos com legendas indicando partes anatômicas
Os fósseis do animal encontrados na China (Andrea Cau/Divulgação)

A análise do fóssil descobriu que o pequeno animal tinha ao menos três anos de idade quando morreu, e que ele tinha muitas características associadas ao voo. Ao comparar os resultados com uma árvore genética de outros microraptores e aves, eles identificaram que ao menos 30% de toda a evolução anatômica dos microraptores também aconteceu na árvore das aves, mas em ordens diferentes. 

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A descoberta traz uma nova visão para como ocorreu a evolução do voo no caso dos microraptores e das aves. Parte da ciência acredita que os animais compartilham algum tipo de adaptação anatômica, ou um processo em comum que levou à evolução e ao refino do voo. Os autores do estudo chegam a conclusão de que processos de seleção diferentes modificaram a forma como cada linhagem evolui seus próprios aparatos de voo. 

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