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Ciência

A aposta de Bill Gates para proteger empregos da IA

Fundador da Microsoft defendeu medida em artigo

Por Flávio Monteiro 27 ago 2026, 17h55
NOVO MODELO - Bill Gates: investimento em usinas menores
O fundador da Microsoft, Bill Gates (Jordan Vonderhaar/Bloomberg/Getty Images)
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O fundador da Microsoft, Bill Gates, defendeu que a sociedade deveria reservar determinadas categorias de emprego para humanos, como uma forma de evitar a substituição da mão de obra pela inteligência artificial (IA). Em um artigo publicado em seu blog pessoal, Gates Notes, na última quarta-feira, 26, o empresário compara a importância de se reservar ofícios a preservação ambiental, e aponta que os governos não estão preparados para os impactos provocados pela IA.

“Acredito que, à medida que a IA e os robôs melhoram, vamos deixar certas coisas de lado para serem exclusivas para pessoas. Comecei a chamar esse domínio de reservas humanas, e é um exemplo dos tipos de ideias que precisaremos considerar”, escreveu Gates. “Gosto da expressão porque me faz pensar em reservas naturais — lugares onde poderíamos colocar prédios e estradas, mas escolhemos não fazer isso porque a perda seria grande demais”, concluiu.

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