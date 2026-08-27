A aposta de Bill Gates para proteger empregos da IA

O fundador da Microsoft, Bill Gates, defendeu que a sociedade deveria reservar determinadas categorias de emprego para humanos, como uma forma de evitar a substituição da mão de obra pela inteligência artificial (IA). Em um artigo publicado em seu blog pessoal, Gates Notes, na última quarta-feira, 26, o empresário compara a importância de se reservar ofícios a preservação ambiental, e aponta que os governos não estão preparados para os impactos provocados pela IA.

“Acredito que, à medida que a IA e os robôs melhoram, vamos deixar certas coisas de lado para serem exclusivas para pessoas. Comecei a chamar esse domínio de reservas humanas, e é um exemplo dos tipos de ideias que precisaremos considerar”, escreveu Gates. “Gosto da expressão porque me faz pensar em reservas naturais — lugares onde poderíamos colocar prédios e estradas, mas escolhemos não fazer isso porque a perda seria grande demais”, concluiu.

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