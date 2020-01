95% de quem aborta não se arrepende, aponta levantamento

De acordo com um estudo publicado no periódico científico Social Science & Medicine ontem (12), a grande maioria das mulheres que realizam um aborto não se arrependem da decisão. Liderada por cientistas da Universidade da Califórnia em São Francisco, a pesquisa acompanhou 667 mulheres de 21 estados dos Estados Unidos, ao longo de cinco anos.

Como resultado, o trabalho revelou que 95% das participantes do estudo acreditam ter tomado a decisão correta quando escolheram abortar. Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores perguntavam às mulheres se elas sentiam tristeza, culpa, alívio, arrependimento, raiva ou felicidade em relação à escolha. A opção mais popular foi o alívio.

Segundo o estudo, imediatamente depois do aborto é comum que a mulher sinta alguma mistura de emoções, como culpa e alívio, simultâneos. Contudo, após os primeiros dois anos, ela passa a relatar sentimentos estáveis, além de, usualmente, a certeza de que fez o que era melhor.

Para a autora principal do artigo, a bióloga Corinne Rocca, a pesquisa desbanca um dos principais argumentos de quem é contrário ao aborto. Segundo ela, é comum que digam que a proibição do aborto protegeria as mulheres do dano emocional que elas sofreriam ao abortar. No entanto, de acordo com o trabalho, não há prova alguma disso — muito pelo contrário, aliás.

Em 2015, inclusive, Rocca havia liderado outra pesquisa, com o mesmo número de participantes e acompanhamento mantido por três anos. O resultado obtido foi o mesmo: 95% das mulheres acreditava ter tomado a decisão acertada.